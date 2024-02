El Ayuntamiento de Huelva trabaja en una ordenanza de hostelería que busque "un equilibrio" para el ocio y los vecinos

HUELVA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva trabaja en una ordenanza para el sector de la hostelería y la restauración con la finalidad de "equilibrar el derecho de los vecinos a descansar y el derecho de los empresarios a trabajar con total tranquilidad".

Así lo indicó este martes la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, durante la entrega de los Premios a la Hostelería de Huelva en la que se mostró segura de que esta ordenanza "será todo un éxito" porque "con consenso y con diálogo y con generosidad" se conseguirá "alcanzar el equilibrio".

"No me cabe la más mínima duda de que lo vamos a conseguir. No podemos perder la oportunidad y tenemos que ser generosos. El equilibrio sostenible es posible y desde el ayuntamiento tenemos que impulsar eso. Hemos vivido hace unos días con los Premios Carmen, todos los bares llenos, o durante el Congreso del Hidrógeno Verde y otros eventos. Nuestro interés es que la ciudad esté en ebullición durante todos los días del año, pero para eso nos tenéis que ayudar con las críticas constructivas y allanando el camino, porque muchas veces nuestro trabajo es muy complicado", enfatizó Miranda.

Asimismo, reiteró que el trabajo del Ayuntamiento es "ser eficaces y eficientes con todos" y que "muchas veces los derechos de unos se rozan con los de otros", por lo que ha abogado por "trabajar unidos" y que el sector "hable siempre claro y cuando haya un problema llame para buscar una solución" porque "si ponemos unas bases adecuadas y generosas, entre todos vamos a conseguir una ciudad que cada vez vaya prosperando más".

"Vivimos un momento importantísimo de transformación de la ciudad para poner a Huelva en el sitio que se merece y os agradezco el trabajo que desarrolláis. Huelva tiene una gente maravillosa, tiene un sector hostelero de primer nivel y la mejor gastronomía que se puede tener. No nos falta ningún ingrediente. Y tenéis a un Ayuntamiento que os va a apoyar siempre, y además trabajamos en coordinación con la Diputación y con la Junta de Andalucía. Nuestra obligación es dinamizar para que viváis mejor, para que tengáis trabajo y sigáis promoviendo más trabajo para más personas, porque ese es el futuro", ha añadido.

Por todo ello, la alcaldesa ha insistido en que espera que "juntos" puedan establecer el marco normativo "adecuado" para que todos "puedan vivir tranquilos y construir una Huelva cada vez mejor" y ha mostrado su "apoyo inquebrantable al sector" porque "una ciudad no puede funcionar si no hay un apoyo total a la hostelería".