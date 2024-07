El Ayuntamiento pide al Gobierno "rectificar" tras retirar el interés general del aeropuerto, "un castigo a Huelva"

HUELVA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El primer teniente alcalde de Urbanismo y Medioambiente del Ayuntamiento de Huelva y portavoz del equipo de Gobierno, Felipe Arias, ha pedido este miércoles al Gobierno central que "rectifique" el tras anunciar este martes que retiraba la calificación que el futuro aeropuerto privado mantenía hasta ahora como "de interés general", asegurando que, con ello, se daba a "la Junta la capacidad para decidir sobre esta propuesta". Algo que Arias considera "un castigo a Huelva".

Así lo ha manifestado el portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Huelva en declaraciones a los medios, en las que ha manifestado que "la excusa que pone el Gobierno de España es que dicen que no consideran viable el proyecto de este aeropuerto y que no quieren responsabilizarse subsidiariamente en caso de que no fuera viable y tuvieran que rescatarlo".

"Esa declaración de interés general fue concedida al aeropuerto Cristóbal Colón de Huelva en 2008 por el gobierno del Partido Popular, con Mariano Rajoy como presidente y ahora nos encontramos con este nuevo varapalo a Huelva, cuando precisamente se refuerza este proyecto de iniciativa privada, que cuenta con la financiación, que cuenta con un proyecto de viabilidad, que tienen ya los terrenos seleccionados y que precisamente mañana presentaban la ampliación de capital", ha lamentado.

Arias ha apuntado que se trata de un proyecto que ya han presentado los promotores, "que se han enterado de esta decisión por la prensa", y que cuentan "con todos los informes de auditores y de asesores que garantizan su viabilidad porque se trata de algo más que un aeropuerto, se trata de un área logística donde ponen nuestros productos agroalimentarios en horas en cualquier parte del mundo".

"Se trata, no solo de un aeropuerto para recibir turistas, se trata de un aeropuerto para sacar todos nuestros productos de frutos rojos, de sacar la materia que aquí producimos en Huelva a escasas horas y que hacen viable aún más y potencian nuestra industria, nuestra agricultura y de nuevo el Gobierno de España pretende ser un freno", ha lamentado.

En este punto, Arias ha dicho que desde el Ayuntamiento de Huelva se han puesto a disposición de los promotores y "en contacto con todas las instituciones" porque "no vamos a permitir desde el Ayuntamiento de Huelva, como lo hicimos con la alta velocidad y conseguimos que el Gobierno rectificara, pedimos ahora al ministro Óscar Puente que se lo piense y rectifique".

Al respecto, el portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento ha criticado que el ministro "todavía no ha recibido la alcaldesa, todavía no ha venido a anunciar esa magnífica lanzadera y ese plan que nos iba a acercar aún más a Madrid y que iba a demostrar con ese proyecto que no era necesario la alta velocidad, pues lo seguimos esperando porque ni hay nuevas lanzaderas, ni se han solucionado los problemas técnicos que diariamente vemos, como los que nos visitan que tienen que venir en autobús después de estar varias horas esperando en el tren parado".

Felipe Arias ha subrayado que se trata de "una iniciativa donde hay dinero, donde hay interés, donde hay particulares empresarios dispuestos a afrontar este proyecto", que "solo necesitan la autorización de la reserva del espacio aéreo, nos encontramos que de nuevo ponen el freno y nos relegan a la tercera clase a los ciudadanos onubenses y eso no lo vamos a permitir", porque "lo único que tiene que hacer el Gobierno de España es continuar con la tramitación y dar la autorización para que ese proyecto se pueda desarrollar".

El popular cree que "el Gobierno está frenándolo por una cuestión política exclusivamente, como siempre territorial, donde vuelven las polémicas con los catalanes, con el aeropuerto del Prat, donde quieren las transferencias con las comunidades autónomas y de nuevo Huelva va ser perjudicada".

"Para el gobierno de España, para el Partido Socialista, Huelva no es de interés, no le interesa el aeropuerto, ya hemos visto que no le interesa la alta velocidad y de nuevo pretenden castigarnos", ha concluido.