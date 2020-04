Ayuntamientos de Lepe y Lucena del Puerto (Huelva) elaboran planes de actuación para los asentamientos

LEPE (HUELVA), 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los ayuntamientos de Lepe y Lucena del Puerto (Huelva) se encuentran elaborando un plan de actuación para los asentamientos de ambos municipios, que contempla cuatro vías de actuación diferentes, y que presentarán a la Junta de Andalucía para justificar las ayudas aprobadas para ayuda humanitaria en los mismos.

Así, dentro de la partida de 1,1 millones de euros designada por la administración andaluza a los ayuntamientos para los poblados chabolistas de la provincia, Lucena del Puerto recibirá 428.155,20 euros y Lepe 260.251,20.

Esta medida dota a los consistorios de fondos para hacer frente a gastos como la distribución de agua potable, limpieza y recogida de basuras de los asentamientos y su entorno, adquisición de alimentos y material de higiene y sanitario, que el Consistorio lepero ha puesto en marcha ya desde que comenzó la pandemia del coronavirus, según ha indicado el alcalde de la localidad, Juanma González (PP), en una entrevista telefónica a Europa Press.

Respecto a la población de los asentamientos en Lepe, el alcalde lepero ha señalado que, aunque hay algo más de 460 personas, "no son los 2.000 que había en campaña alta, ya que al fallar los contingentes en origen no han llegado", a la par que ha reseñado que, además, el Consistorio ha mediado con las empresas agrícolas del municipio para que los inmigrantes que contaran con papeles "pudieran ir a trabajar y encontrar viviendas en las que habitar más dignamente".

Asimismo, González ha apuntado que, tras la desaparición del mayor poblado chabolista del municipio en el último incendio el pasado mes de octubre, han proliferado otros asentamientos pequeños en otras zonas del municipio, por lo que ha solicitado de nuevo "ayuda permanente de la Unidad Militar de Emergencia (UME)" ya que no cuentan con "suficientes infraestructuras para atender a los asentamientos".

A este respecto, el alcalde de Lepe ha subrayado que confinar a personas en un asentamiento es "muy complicado" y ha agradecido a los taxistas voluntarios que hayan acudido, incluso desde Sevilla para dejar ayuda humanitaria, a la par que se ha mostrado preocupado por este hecho ya que "no sabemos si pueden estar contagiados y no hay un control para saberlo" remarcando que es consciente de "que viene con toda la buena voluntad del mundo", pero "no hay un control filtrado por la autoridad".

De esta manera, González ha hecho hincapié en que "está bien que la UME venga a informar y observar", pero demanda estructuras de apoyo permanente, ya considera que "no sirve que te den 200.000 euros solo para ayudar, cuando lo que hay que hacer es controlar los asentamientos" que "se está convirtiendo en algo muy problemático" y "por si se produce algún problema que suponga una emergencia, ya que entonces, en un momento dado se puede desandar lo desandado".

En este punto, el alcalde de Lepe ha reiterado que con la infraestructura local no puede controlarlo, "porque si pudiera lo estaría como lo está lo demás", pero "necesitamos apoyo" y remarca que desde el Ayuntamiento han hecho "incluso más allá de lo que marcan las competencias municipales".

Así las cosas, el primer edil ha indicado que los asentamientos cuentan con tres puntos de agua fijos cerca de los mismos y, además, el Consistorio apoya diariamente con un camión cisterna que lleva agua potable, además de llevar a cabo medidas de recogida de basura "extraordinaria", así como la desinfección de los alrededores de los poblados porque "no se pueden desinfectar los asentamientos ni las chabolas con personas dentro", algo a lo que "la UME se negó".

El alcalde ha señalado, además, los habitantes de los asentamientos salen para ducharse, para trabajar, para interactuar y que se han encontrado dificultades a la hora de informar sobre el confinamiento por las diferencias idiomáticas y aspectos culturales, por lo que "hemos tenido que comunicaros con ellos en diferentes idiomas" lo que ha dificultado el control de estos ciudadanos, por lo que subraya que "si la Guardia Civil no tiene suficientes efectivos habrá que solicitar ayuda al Ejército".

Además, González ha recordado que muchas de las personas que viven en los asentamientos trabajan en toda la provincia, por lo que se mueven por diferentes municipios, al tiempo que ha expresado su deseo de que se erradique el chabolismo y que las personas que tengan que trabajar en Lepe "estén totalmente legalizadas, colaborando con la economía local como cualquier otra persona y puedan vivir en mejores condiciones", pero destaca que es consciente de que "el problema es que hay mucha gente en situación ilegal y no pueden trabajar".

SITUACIÓN EN LUCENA

En la misma línea se ha pronunciado el alcalde de Lucena del Puerto, Manuel Mora (Independientes por Lucena), que ha indicado que de los 3.000 residentes -- 1.500 según datos oficiales-- que se encuentran en los asentamientos de la localidad, "el 50 por ciento se encuentra trabajando en el campo, con lo que tienen movilidad también por los municipios de alrededor".

En declaraciones a Europa Press, Mora ha apuntado que, aunque tenían ya detallado el plan para presentárselo a la Junta, tendrán que volver a hacerlo ya que "no admiten material inventariable", por lo que han tenido que quitar del asentamiento "el puesto logístico de ayuda humanitaria" que habían montado y cree que la administración andaluza tiene "miedo" de "un efecto llamada" ya que tenían previsto colocar duchas, comedor y acometidas de agua, aunque todo de manera provisional puesto que la zona en la que se encuentra el asentamiento es "monte público".

A pesar de ello, Mora considera que la ayuda será muy beneficiosa para el municipio, sobre todo en cuando a la limpieza se refiere, ya que "el poblado puede tener ahora mismo 150 toneladas de basura o más" e indica que con los medios con los que cuenta el Consistorio "no se pueden llevar a cabo algunas labores como la de la retirada de tantos residuos", por lo que con esta ayuda van a contratar a gente para limpiar la zona con palas.

Por otra parte, el alcalde de Lucena ha reseñado que ellos no tienen "medios técnicos ni capacidad" para acometer solos el control y la ayuda de los asentamientos, por lo que van a realizar un inventario para llevar a cabo todas las actuaciones necesarias que puedan hacer con la ayuda destinada a este asentamiento en el que subsisten, según Mora, 3.000 personas, a pesar de los datos oficiales.

El regidor local ha destacado, además, que esta ayuda les permite actuar, pero considera que debería tener "una continuidad, pero no de ayuda humanitaria, sino de impedir los asentamientos", al tiempo que subraya que "se debe impedir que se ocupe el monte público". Por ello, va a solicitar en el Foro de la Inmigración una patrulla "permanente" de la Guardia Civil, para impedir que proliferen las chabolas ya que la localidad "poco puede hacer con tres policías locales".

El alcalde ha subrayado que "en una España del siglo XXI no se puede consentir que existan estos poblados" por lo que "habrá que estudiar las fórmulas en el marco del comité de migraciones" para "ver de qué forma se puede mantener una vigilancia constante para que no se monten más chabolas, aunque tengamos que dejar las que ya existen" y señala que "las competencias son principalmente del Gobierno central" motivo por el que pide "que se implique".

Para finalizar, ha criticado que muchos de los que viven en los asentamientos están trabajando y continúan allí "porque no quieren pagar un alquiler con la finalidad de mandar la mayor cantidad de dinero posible a sus casas", por lo que ha pedido que el que llegue al municipio lo haga con "condiciones de trabajo dignas y con seguridad" y ha solicitado que "dejen de echar las culpas a los ayuntamientos".