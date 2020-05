Bareca indica que la mayoría de establecimientos hosteleros de Huelva no abrirá hasta la fase 3

HUELVA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Provincial de Bares, Restaurantes y Cafeterías de Huelva (Bareca) ha indicado este jueves que la mayoría de sus asociados de la capital --en la que cuentan con 120-- "no abrirán sus puertas al público hasta la fase 3 de la desescalada" ya que consideran "inviable" las medidas adoptadas como la limitación de las terrazas al 50 por ciento o los horarios que tienen que cumplir los ciudadanos y los negocios, así como la recuperación del personal de los ERTE.

De este modo, según ha indicado el presidente de Bareca, Rafael Acevedo, a Europa Press, "hay un porcentaje bajo de empresas que vayan a abrir en esta primera fase" y unos 20 establecimientos han optado por el reparto de comida a domicilio y a recoger en el local en la fase 0, "siempre con las medidas adecuadas".

Así, Acevedo ha remarcado que abrir con un terraza al 50 por ciento supone "pérdidas" para los negocios y "no se puede utilizar el interior para la atención de los clientes" por lo que "la mayoría de los afiliados abrirán a partir de la tercera fase", al tiempo que ha subrayado que "aún no están claras las medidas y el Gobierno está avisando con poca antelación", refiriéndose a que la publicación de las condiciones de la fase 0 se hizo "el pasado domingo por la tarde".

Además, el presidente de Bareca ha hecho hincapié en la dificultad que supone la recuperación del personal inmerso en los ERTEs por fuerza mayor decretados durante el estado de alarma y que las empresas tendrían que rescatar en el reinicio de actividad, algo que Acevedo ha calificado de "caos" ya que "solo con el 50 por ciento de las terrazas abiertas es inviable recuperar a todos los trabajadores".

El presidente de Bareca ha añadido que hay otro hándicap que es el de los horarios de salidas ya que "a las 23.00 horas tiene que estar todo el mundo en casa y los ciudadanos no están autorizados a estar en una terraza a partir de esa hora", unido a "que hay diferentes horarios por edades" por lo que "no hay un decreto que recoja un horario para poder visitar bares".

Por su parte desde la Asociación de Hostelería de Huelva han destacado que entre sus asociados de la provincia --más de 265-- "no hay una tendencia clara" con respecto a la posible reapertura de los negocios a partir del día 11 de mayo, y señalan que, de momento, "no está determinada la orden ministerial que desarrolla la fase 1", por lo que "aún no se saben cuáles son las condiciones que se van a imponer o si serán similares a las de Canarias", al tiempo que reseñan que "podría haber una posible modificación del aforo".

De esta manera, Rafael Barba, secretario general del Círculo Empresarial de Turismo de Huelva (CETH), en el que se encuentra integrado esta asociación, ha indicado a Europa press que "no se puede aventurar ahora lo que van a hacer el lunes".

Así, Barba ha remarcado que están trabajando "en varías líneas", una que sería la de la concreción del protocolo de restauración, de la cual "han dicho que este viernes sale el definitivo". Además, se trabaja en un plan de proceso de reapertura a través de una plataforma que el CETH, a través de Hostelería de España, ofrece a sus asociados en la que se va a hacer una acreditación de bares y restaurantes "seguros", que incluye una formación a los trabajadores y se establecerán una serie de requisitos para "implementar el protocolo que se conocerá el viernes".

Por otra parte, Barba ha subrayado que están trabajando a nivel de confederación española para ver "qué condiciones son las que se van a determinar definitivamente en esa orden ministerial".

En este contexto, ha detallado que la posibilidad de ampliación de las terrazas "va por buen camino" ya que el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, informó ayer a la asociación de "que se va a llevar a cabo un decreto para posibilitar esta ampliación", al tiempo que trabajan el ámbito provincial para que el resto de ayuntamientos tomen también medidas de flexibilización cara a la reapertura de los establecimientos.