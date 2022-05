Calvo: Moreno "fue el primero en ceder ante la derecha y ahora tiene que rendir cuentas"

HUELVA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional del PSOE y presidenta de la Comisión de Igualdad en el Congreso de los Diputados, Carmen Calvo, ha criticado este lunes en Huelva que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "fue el primero que abrió la puerta a la derecha y cediera elementos de la democracia que afectan a las mujeres", al tiempo que ha pedido que "rinda cuentas de estos tres años".

Así se ha manifestado Calvo a preguntas de los periodistas antes de participar en una acto del PSOE con asociaciones de mujeres en el que ha también han estado presentes la secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, y el vicesecretario general y alcalde de Huelva, Gabriel Cruz.

En este sentido, Calvo ha aseverado que "la derecha nunca ha tenido como seña de identidad la igualdad", toda vez que ha señalado que "la prueba más evidente de ello es que debido a una decisión de Trump las mujeres norteamericanas están a punto de perder su derecho de control sobre la maternidad".

Por ello, la diputada ha reiterado que "las derechas van en serio contra las mujeres, tanto es así, que siempre ponen en cuestión los planes de igualdad" y "niegan la violencia, la ciencia y la realidad".

"Se trata de un movimiento predemocrático que trata de hacer retroceder en elementos constitutivos de la democracia, porque la igualdad es parte misma de la democracia, ya que trata de resolver los problemas que tenemos más de la mitad de la población. Por ello, es muy necesario que mi partido ponga la carne en el asador por lo que le importa a nuestra sociedad como es el empleo, los salarios, la educación y que la sociedad avance en la dignidad de las mujeres", ha abundado la socialista.

Ante ello, Calvo ha asegurado que Juanma Moreno "fue el primero que abrió la puerta a la derecha y en ceder elementos de la democracia que tiene que ver con la calidad de los derechos", por lo que ha apelado a que "tiene que recibir una respuesta no sólo de las mujeres sino de los hombres".

Al respecto, Calvo ha alertado de que "no se trata de que vengan las derechas, sino de echarlas" porque "ya están gobernando en Andalucía, y han recortado todas las instituciones de Igualdad, así como los recursos para parar el machismo".

"Esto es lo que el Tribunal Constitucional siempre nos ha dicho a los socialistas, que a lo largo de los años nos ha ido dando la razón con cada ley que hacíamos. Por lo que la derecha española no puede ser tan retrógrada, tan antigua, no puede decirnos que no hay violencia machista o vicaria", ha subrayado Calvo.

En este contexto, la diputada del PSOE ha calificado a su formación de ser "tan socialista como feminista", ya que las políticas feministas son "transversales", toda vez que ha recriminado al PP de "ser incapaz de contener el fascismo de Vox, en el que no solo se ha vuelto al neomachismo, sino que se han comenzado a ver actitudes misóginas".

"Es una lucha en cualquier parte del mundo. Hace tiempo dije que cuando haya una reforma de la Constitución el aborto tiene que estar en ella para que no nos pase como a las americanas. Tiene que ser un derecho reconocido porque no tiene que ver con el debate moral, sino con poder decidir cuándo queremos o no ser madre. Por eso, las mujeres tenemos que ser conscientes cada día de lo que nos pasa y la fuerza electoral que tenemos, ya que somos más de la mitad de la población", ha sostenido.

Asimismo, Calvo ha participado en este acto junto a la secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, y el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz.

Por su parte, la secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, ha asegurado que el acto de este lunes supone reflexionar como la igualdad, al tiempo que ha indicado que su formación cuenta en la agenda política con "un feminismo imparable contra una derecha que avanza" y "como respuesta desde la democracia a esas políticas" por lo que ha apelado a que los ciudadanos se "alineen con el feminismo".

"Ya lo hemos vivido en Andalucía en estos tres años donde Juanma Moreno, junto a la derecha, ha eliminado derechos, ya que no ha ejecutado ni el 44 por ciento de los presupuestos, está eliminando conceptos tan básicos como violencia de género por el violencia doméstica y está evitando la aplicación de la ley de Igualdad en los centros escolares con el veto parental", ha incidido Limón.

Por ello, la secretaria onubense ha subrayado que el 19 de junio "es una cita muy importante en el que las mujeres tienen que ir unidas para evitar que la derecha gobierne en coalición en Andalucía".

Por su parte, el vicesecretario general y alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, ha mostrado su "preocupación" de que la "derecha ponga en cuestión todo lo que se está haciendo por el feminismo", ya que es "la expresión de la igualdad y la democracia". Por ello, ha dicho que el "axioma de la igualdad es una necesidad en estos momentos".

"RENDIR CUENTAS"

Por otro lado, la diputada socialista ha asegurado que Juanma Moreno "tiene que salir y rendir cuentas de lo que ha hecho", porque, a su juicio, "el 50 por ciento de los logros que se apunta la Junta, provienen de recursos y decisiones del Gobierno con sello del PSOE".

"Quién se ha endeudado para proteger a los andaluces, vacunarlos, aplicar ERTE y parar una crisis económica de las empresas y de los autónomos no ha sido Juanma Moreno, sino Pedro Sánchez, por lo que todos los logros de los que habla se los tendrá que imputar al PSOE", ha aseverado.

En este sentido, Calvo ha interpelado a Moreno instándole a que "no pida explicaciones al PSOE en aquello que no pueda rendir cuentas", ya que "de eso van las elecciones", por lo que "quien tiene rendir cuentas es él y no Juan Espadas, que tiene detrás las siglas del PSOE y las políticas del Gobierno en el peor momento del país".

De este modo, la socialista ha calificado a Juanma Moreno como "el heredero de Casado cuando se subía al estrado a ajusticiar sin piedad y sin ayuda a su país", por lo que le ha pedido "que dé todos los datos sin mentir y qué digan todos los recursos que han llegado a Andalucía desde el Gobierno".

"Juanma Moreno ha ido a las elecciones porque Vox manda y, por ello, nos tiene que dar explicaciones de lo que ha hecho estos tres años. Por lo que no intente invertir los papeles porque sería una gran tomadura de pelo a los andaluces", ha concluido.

FALLECIMIENTO BARRERO

Con respecto a la muerte de Javier Barrero, Carmen Calvo ha recordado que lo tuvo como compañero durante dos años, cuando era secretario de la mesa de la cámara y ella era vicepresidenta del Consejo de los Diputados, destacando que trabajaban "juntos todo el día", así como también ha querido recordar al socialista Isaías Pérez Saldaña fallecido en octubre de 2021.

Calvo ha destacado que ambos eran "dos grandes socialista" para España y para Andalucía", por lo que considera que hay que seguir trabajando desde los cargos públicos "para que las cosas sean mejores y más bonitas para la vida".