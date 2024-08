El cantaor de Huelva Jesús Corbacho asegura sentirse "muy contento, aunque en una nube aún" tras ganar la Lámpara Minera

HUELVA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El cantaor onubense Jesús Corbacho ha asegurado sentirse "muy contento, aunque aún en una nube" después de que el jurado de la LXIII edición del Festival Internacional del Cante de las Minas le concediera la Lámpara Minera, llevándose a casa el premio por Mineras y Guajira (Grupo III) y, por tanto, "el galardón más codiciado del cante flamenco". Además, el artista ha indicado que este premio espera que le sirva "para afrontar una nueva etapa en solitario".

En declaraciones a Europa Press, Corbacho ha señalado que es un premio que deseaba con "muchas ganas" y por eso se presentó a dichos premios, y ha expresado que "ha pasado poco tiempo y todavía está uno como en una nube que casi no se lo cree, con el móvil lleno de felicitaciones y las redes sociales, y la verdad que un poco todavía descolocado pero muy contento".

No en vano, el onubense asegura que la Lámpara Minera es el "referente de los concursos" y "el máximo galardón que se puede llevar cualquier cantaor", por ello, está "supercontento" e "ilusionado de afrontar también esta nueva etapa", porque "sobre todo canto para el baile, y me presenté a este premio también con la mira de intentar poder abrirme camino cantando en solitario". "Espero la verdad que me sirva para ello y para poder expresarme en esta ocasión como cantaor de 'alante', digamos", ha comentado.

No obstante, el onubense ya ganó en 2008 el premio por Malagueñas de este concurso y ha acompañado al baile en varias ocasiones en el escenario del Festival Internacional del Cante de las Minas. Pero en esta ocasión ha logrado el reconocimiento del jurado para conseguir la Lámpara Minera.

Durante la recogida del premio, que tuvo lugar el pasado sábado en La Unión (Murcia), el ganador de esta edición sacó una foto de su abuelo, uno a los que dedicó el premio, ya "siempre lo he llevado presente porque ha sido el estandarte de mi familia, de los Corbacho, aunque ya se fue hace tiempo, aunque uno hace todo esto por la familia".

"También le dediqué el premio a mi padre, que ahora mismo pasa por unos momentos delicados de salud y sé que le iba a hacer mucha ilusión si se conseguía el premio y, bueno, esperemos también que le sirva un poco para coger un poquito más de ánimo. Y también al maestro Miguel Pérez, guitarrista que falleció hace unos meses y con el que he estado muchas veces acompañando a bailaores allí en el Festival de Cante de las Minas de La Unión con él. Y sé que también me estaba echando un cable desde ahí arriba. Y a todos los compañeros con los que trabajo actualmente, que sé que se han alegrado mucho", ha añadido.

El premio de la Lámpara Minera se ha concedido en la categoría de 'Mineras y Guajira', y Corbacho ha manifestado, precisamente, que este último es de "mis cantes favoritos". "Aunque me gustan todos los cantes, pero la guajira es un cante que está un poco en desuso, que no se suele cantar mucho y en el que me siento muy a gusto. No diría favorito, pero es verdad que me siento muy a gusto porque me gustan todos los cantes", ha manifestado.

"Además, obviamente, para la consecución de la Lámpara Minera había que estar con los cantes de Levante en sí, los cantes mineros, que son mi debilidad. Creo que mi tipo de voz también se adecua muy bien para ellos y me preparé expresamente, escuchándolo mucho, intentando captar los matices de lo que es la minera y cómo lo hacen allí en la Unión. Para ello, conté con la ayuda de mi pedazo de amigo, hermano y maestro Jeromo Segura, que ha estado pendiente de mí y me ha dado muy buenos consejos y me ha ayudado y me ha mostrado la senda para poder llegar hasta esto", ha explicado.

Así, el cantaor ha asegurado que no concibe "una vida sin el flamenco", de hecho "mi padre con dos años y medio me dormía cantando fandangos", además de que "soy de Huelva, por lo que es de imaginar el tiempo que llevo con el flamenco y el flamenco conmigo". "Mi mujer me dice muchas veces que aunque me tocara una primitiva, no dejaría de cantar, porque considero que soy cantaor por vocación", ha añadido.

De este modo, tras recibir el premio, el cantaor, además de "cumplir con todos los compromisos profesionales", se está planteando preparar un nuevo trabajo discográfico, "algo que llevaba pensando desde hace tiempo", teniendo en cuenta estos cantes mineros que "creo que me van a ayudar mucho en allanarme un poquito el camino para intentar sacar la cabeza cantando adelante" y "enfocarme, ahora sí, al doscientos por cien en intentar labrarme una carrera en solitario".

FELICITACIONES

Tras la recogida del premio, han sido muchas las felicitaciones al cantaor, entre ellas, la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha dado la enhorabuena por "este reconocido galardón" al onubense en su perfil de la red social 'X', en la que ha destacado "la gran trayectoria" que avala al cantaor.

Además, el Ayuntamiento de Huelva también ha felicitado al cantaor en la misma red social por este "merecido reconocimiento", asegurando, además, que "Huelva es tierra de talento y el fandango es santo y seña de nuestra ciudad".