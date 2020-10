Caraballo considera "magnífico" que la Diputación de Huelva pueda disponer de su superávit para invertirlo

HUELVA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, ha tachado de "magnífico" el decreto del Gobierno que permitirá que los ayuntamientos y las diputaciones puedan disponer de su remanente positivo para combatir la emergencia sanitaria y económica causada por la pandemia del Covid-19.

Así, a preguntas de los periodistas en rueda de prensa, Caraballo ha señalado que ha sido una lucha desde hace "mucho tiempo" ya que cree que "no tiene sentido que teniendo la Diputación aproximadamente 20 millones de superávit todos los años no se pueda invertir".

De este modo, ha subrayado que aún se ha hecho nada porque están pendientes de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), por lo que no quieren "adelantar nada", ya que "se adelantó cuando hubo una propuesta que al final no se aprobó" por lo que quieren ser "cautos" y no dirán nada sobre la posible utilización de esos fondos "hasta no saber qué dice realmente el BOE".

En este punto, ha apuntado que independientemente de este uso de remanentes, los municipios de Huelva tienen distintas líneas de financiación que la Diputación ha puesto en marcha, como el de los fondos reintegrables que cuenta con 4 millones de euros y que ahora mismo se está evaluando, que está destinado a los municipios que quieran hacer inversiones y quieran devolverlo en "un tiempo prudente", por lo que ha remarcado que "sí hay vías incluso de fondos propios de la Diputación que se han puesto en marcha".

En este punto, ha subrayado que, según aparece en el borrador del decreto, los fondos podían ser utilizados para ayudar a los ayuntamientos que han dado remanente negativo, por lo que la Diputación "podría entrar en hacer un adelanto a esos municipios", pero cree que "como aún no se sabe a ciencia cierta, es muy complicado hablar ahora de la posibilidad y de la línea que se va a poner en marcha".

Para finalizar, Caraballo ha matizado que "parece ser que el 20 por ciento va a estar destinado a políticas sociales" y que, aunque la institución provincial ya ha puesto "una cantidad importante" para este fin, ha aseverado que "si viene ese 20 por ciento la entidad va a garantizar que la ciudadanía tenga recursos, alimentos y productos de primera necesidad", para asegurar "que la gente esté atendida" y con respecto al "resto", ha apuntado que van a esperar "a ver qué dice el decreto".