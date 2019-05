Caraballo destaca los "resultados espectaculares" del PSOE en Huelva que suma ocho nuevas mayorías absolutas

Publicado 27/05/2019 13:57:07 CET

HUELVA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Huelva, Ignacio Caraballo, ha destacado este lunes los "resultados espectaculares" que ha logrado el Partido Socialista en la provincia onubense que va a suponer que en la Diputación haya 16 diputados socialistas, uno más que en las elecciones de 2015, y que los socialistas hayan logrado ocho nuevas mayorías absolutas, lo que manifiesta "el sentir de la provincia, donde vamos a seguir trabajando para que los ayuntamientos tengan armas" para mejorar la vida de los ciudadanos.

Caraballo ha manifestado durante una rueda de prensa que estas elecciones suponen "un reconocimiento a través del voto", y ha lanzado un mensaje a los ciudadanos, para decirles que "vamos a seguir trabajando por ellos", así en ese sentido ha ratificado las palabras del alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, para trasladar "lo que piensan todos los alcaldes y alcaldesas de la provincia", y de esta forma seguir trabajando porque existe una "gran capacidad de transformación en la provincia".

Igualmente, Ignacio Caraballo ha insistido en que el PSOE ha obtenido en Huelva "uno de los mejores resultados de España", para puntualizar que "a veces no le damos importancia porque estamos acostumbrados a estar en cabeza". Así, el partido ha obtenido 108.756 votos en la provincia, casi "9.000 más que en 2015", mientras que pasa de 438 concejales en los anteriores comicios a 473 en 2019.

En cuanto a las diferentes alcaldías, Caraballo ha detallado que se han recuperado los ayuntamientos de Riotinto, Zalamea, Cala, Escacena, Linares y Beas con mayoría absoluta, y en Huelva, Gibraleón y San Juan el Partido Socialista pasa de la mayoría simple a la absoluta.

En cuanto al Ayuntamiento de Huelva, Caraballo ha tenido palabras de agradecimiento para el alcalde socialista Gabriel Cruz, que "ha sido capaz de transformar" la ciudad, y "hacer que la inversión publica llegue a Huelva", asumiendo la Alcaldía en unas condiciones difíciles, gestión que se ha visto revalidada por los 14 concejales conseguidos, lo que les lleva a conseguir la mayoría absoluta en la capital.

El secretario de PSOE provincial también ha mencionado las posibilidades de pactos con otras formaciones de izquierdas como es el caso de los municipios de Valverde del Camino, Ayamonte y Cortegana, en los que los candidatos socialistas "han hecho un gran trabajo" y se abre la posibilidad de pactar con Adelante.

Igualmente, no ha descartado posibles pactos para llegar al Gobierno municipal en Castaño del Robledo y Paterna del Campo, así como en Villalba del Alcor, Villarrasa, Zufre, Manzanilla, Punta Umbría, Cartaya, Álajar e Isla Cristina donde el PSOE ha conseguido mayoría simple.

En la jornada post electoral, el secretario de los socialistas onubenses ha señalado que "es un día para agradecer al equipo que está en la casa del PSOE, que muchas veces se nos olvida de mencionar", así como "a tanta gente que se ha dejado la piel trabajando en toda la provincia", a las que ha querido "reconocer ese trabajo y esas horas", así como mostrar su gratitud "indiscutiblemente a la gente que nos ha votado" y que "han vuelto a confiar mayoritariamente en el PSOE", partido que se erige como "bandera de justicia e igualdad y capaces de aglutinar a todos".

También ha valorado como "difícil" obtener "tantos diputados en Huelva" en la Diputación, datos que cree que "no se van a volver a repetir". Asimismo, preguntado por su continuidad al frente de la Diputación, Caraballo ha dicho que tras "conformar los ayuntamientos", "después se verá si vuelvo a ser presidente o no", aunque ha señalado que tiene "el apoyo de militantes, alcaldes y alcaldesas" y que va a tener en cuenta aspectos "personales y familiares". Así, se pone "a disposición del partido", para un puesto en el que "me manejo bien y para el que tengo fuerzas".