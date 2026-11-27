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HUELVA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo de seguridad para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre en Huelva estará conformado por casi 1.500 efectivos, entre Guardia Civil, Policía Nacional y Policías Locales que formarán parte de un dispositivo diseñado para velar por el normal desarrollo de las elecciones de este domingo, al que están llamados a votar 408.739 electores.

Según ha indicado la Delegación del Gobierno en Andalucía a Europa Press, a este esfuerzo por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se suman los medios humanos que se ponen a disposición de estos comicios, que se sitúan en torno 5.900 miembros de las mesas electorales (presidentes, vocales y suplentes) y más de 290 representantes de la Administración del Estado encargados de transmitir los datos electorales y servir de apoyo en la jornada electoral.

Asimismo, el próximo domingo 408.739 personas están llamadas a ejercer su derecho al voto en las Elecciones Generales del 29 de noviembre en la provincia de Huelva; 14.666 son nuevos electores que han cumplido los 18 años desde las elecciones generales anteriores.

Respecto a los anteriores comicios celebrados en 2023, hay un aumento del Censo Electoral de 6.248 electores. Del total, electores españoles en España, 399.651, y electores españoles en el extranjero, 9.088. De todos los votantes de la provincia, 13.120 han realizado su solicitud de depositarlo por correo.

Para esta cita con las urnas se abrirán 265 locales electorales, que albergarán 656 mesas electorales, repartidas en 131 distritos y 374 secciones. Se han constituido seis juntas electorales de zona --Aracena, Ayamonte, Huelva, Moguer, La Palma del Condado y Valverde del Camino--.

En cuanto a los medios materiales, en total se instalarán 1.302 urnas y 392 cabinas, donde se efectuarán las votaciones con la obligada garantía de confidencialidad que exige la Ley. Además, se han distribuido a lo largo de esta semana 2.656.000 papeletas a las entidades locales, 903.300 sobres y 3.744.000 papeletas para el Congreso y 470.000 para el Senado.