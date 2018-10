Castilla (UGT-A) apoya a temporeras que denunciaron acoso sexual y laboral y destaca su servicio de defensa

Publicado 16/07/2018 14:38:43 CET

Remarca que son "casos aislados" y que "no son situaciones generalizadas en el sector"

ALMONTE (HUELVA), 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla, junto con su homólogo en UGT Huelva, Sebastián Donaire y el secretario general de FICA-UGT Huelva, Luciano Gómez, ha visitado este lunes la empresa Surexport situada en Almonte (Huelva), empresa de producción y exportación de berries, donde ha mostrado su apoyo a las temporeras que denunciaron hace unas semanas por acoso sexual y laboral, que los juzgados están investigando, y ha destacado la existencia del servicio de defensa legal propio del sindicato.

Durante la visita a la finca, donde ha podido conversar con trabajadoras de la misma, Carmen Castilla ha aclarado que "desde UGT se han emprendido acciones contundentes", ha informado el sindicato en una nota.

"No vamos a consentir ningún tipo de acoso por ser mujer y por ellos les quiero decir que no están solas, que tenemos un servicio de defensa legal a su disposición que es gratuito, para afiliadas y no afiliadas, no vamos a consentir ninguna situación de acoso por razón de género, ni aquí ni en ninguna empresa, incluso a través de FICA se ha interpuesto denuncias en la Organización Internacional del Trabajo (OIT)", ha remarcado Castilla.

En este sentido, ha precisado que "hay que remarcar que afortunadamente han sido casos aislados y no son situaciones generalizadas en el sector".

Por su parte, el secretario general de UGT-FICA Huelva, Luciano Gómez, ha insistido en que "desde UGT tenemos claro que tolerancia cero con el acoso sexual y laboral", aunque ha precisado que "a nivel general se respetan en este sector los derechos laborales, estamos vigilantes, ya que aunque hubiera solo un acto tenemos la obligación de actuar y así lo hemos hecho".

Al respecto, ha concluido que han cerrado con la Junta y con los empresarios "un protocolo de actuación para eliminar este tipo de casos, con una política inclusiva de los contingentes, estamos radicalmente en contra de cualquier abuso".