CCOO alerta de la situación "insostenible" en el IES Delgado Hernández de Bollullos del Condado (Huelva)

Publicado 28/09/2018 19:22:33 CET

BOLLULLOS PAR DEL CONDADO (HUELVA), 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha alertado de la situación "insostenible" en el IES Delgado Hernández de Bollullos Par del Condado (Huelva) puesto que pasa por "un colapso debido al elevado número de alumnado y a la falta de previsión de la Delegación de Educación para el inicio de curso".

En un comunicado, el sindicato ha indicado que la dirección del IES Delgado Hernández de Bollullos del Condado "viene demandando, desde hace varios cursos, la necesidad de la ampliación de aulas para dar cabida a la demanda del elevado número de alumnado que posee".

El responsable del personal docente del sindicato de enseñanza de CCOO en Huelva, Carlos Sánchez, ha manifestado que "debido a esta masificación se está paralizando la implantación en el centro de nuevas especialidades formativas, lo que supone un menoscabo en la formación y un agravio comparativo".

El sindicalista ha informado que, "según se desprende de la normativa vigente de instalaciones educativas que rige las construcciones de centros educativos en Andalucía, el centro necesitaría unas 15 aulas o espacios y el gimnasio tendría que ampliarse". "El propio centro ha realizado un estudio basado en la legislación", ha remarcado.

Por otro lado, la ratio del centro se sitúa en el máximo legal permitido, 38 alumnos y alumnas, "lo que ha provocado que a día de hoy existan aulas con 42 superando la normativa vigente y más estos días de altas temperaturas".

Además, han indicado que el centro desde abril de 2018 viene informando a la Delegación provincial de Educación, que en el curso 18/19 haría falta la instalación de caracolas, al menos dos aulas, para poder empezar este curso escolar.

"La Delegación ha hecho caso omiso a esta previsión hasta septiembre, provocando la situación actual de colapso. Nos informan que las aulas o caracolas no están instaladas y que no se sabe la fecha para su ejecución, pero que dudan que se ejecuten antes de cuatro o seis semanas", recuerdan desde CCOO. Esto puede significar, de ser así, que "nos iríamos a la segunda quincena de noviembre, y que las mismas no pudieran utilizarse durante todo el primer trimestre", remarcan.

Así las cosas, "este caos ha provocado que los padres y las madres hayan convocado una reunión en el centro para movilizarse ante esta situación ya avisada".

Sánchez ha lamentado que "en cuanto a la ola de calor y la inadecuada adaptación de los edificios escolares a la normativa de bioclimatización, hay que decir que el IES estos días tuvo que avisar al 112 en dos ocasiones para atender al alumnado del centro".

Según la secretaria general del sindicato provincial de enseñanza de CCOO en Huelva, Marina Vega, "nos encontramos de nuevo ante la desidia de la administración que se pone de espaldas a lo que reclaman los centros educativos y lo que prevén". "Esto perjudica al buen funcionamiento de la escuela pública provocando situaciones insostenibles ante las que estamos vigilantes y denunciaremos", ha concluido.

RESPUESTA DE LA JUNTA

Por su parte, desde la Delegación de Educación han indicado a Europa Press que se informó al equipo directivo del centro de que la instalación de las aulas prefabricadas conllevaría un tiempo de cuatro a seis semanas, aspecto que se aceptó desde la dirección. Así, han destacado que se ha informado al centro en todo momento y que se aceptó la medida de las aulas prefabricadas aunque supusiera ese periodo de tiempo.

Además, han indicado que el delegado del ramo, Vicente Zarza, --dentro de su contacto habitual cada semana con las AMPAs de los distintos centros--, ya ha cerrado un contacto con el AMPA del IES Delgado Hernández para abordar el próximo jueves la situación puesto que este colectivo le había solicitado un encuentro.