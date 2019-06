CCOO presenta en el Sercla un procedimiento sobre Tragsa por incumplimiento de convenio en Huelva

Publicado 05/06/2019 17:04:55 CET

HUELVA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa del servicio obra en actuaciones para la mejora de los hábitats incluidos en Red Natura 2000 y control de efectos en el espacio natural de Doñana ha interpuesto un escrito por incumplimiento del convenio en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla) a la empresa Tragsa, sociedad de capital público que forma parte de la Sociedad de Participaciones Industriales (SEPI).

Esta plantilla de casi 80 trabajadores, informa CCOO en un comunicado, debe regirse por el convenio de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Amaya), entidad dependiente de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía, pero son reiterados los incumplimientos que se producen por parte de la empresa.

La Federación de Industrias de CCOO en Andalucía ha puesto de manifiesto que "la plantilla siga sin cobrar un complemento de emergencias" en un periodo que afrontan "alto riesgo de incendios", que se suma al tránsito de las hermandades hacia la aldea del Rocío.

"Al personal técnico ni se les aplica el nuevo horario estimado para la Prevención de Riesgos Laborales, ni el grupo ni la categoría", ha explicado el sindicato en su nota.

El sindicato ha argumentado otra reivindicación de la plantilla, sobre la aplicación del horario estival. "La plantilla también demanda que se aplique el horario estival a su debido tiempo, no de manera tardía, ya que se exponen a altas temperaturas con el riesgo que eso conlleva para la salud y máxime en una zona de peligro de incendios", ha expuesto el sindicato.

CCOO ha asegurado que "la plantilla lleva años realizando estas labores en Doñana, pero no se ven reconocidos ni por la empresa, ni por la propia administración", a la que responsabiliza que permita que "las empresas no apliquen el convenio y a quienes no incluyeron, al no ser personal propio de la administración pública, en la Medalla de Andalucía", que recibió el Dispositivo de Extinción de Incendios Forestales de la Comunidad de Andalucía (Infoca).

Comisiones Obreras ha exigido a la Junta de Andalucía mayor vigilancia para que no se vulneren los derechos de la clase trabajadora y se aplique la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.