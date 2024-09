Centenares de almonteños reclaman más presencia de efectivos de seguridad: "No pedimos un favor, es un derecho"

ALMONTE (HUELVA), 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Centenares de almonteños se han concentrado en la tarde de este miércoles en la Plaza Virgen del Rocío para demandar más presencia de efectivos de seguridad en sus calles. El municipio del condado, con más de 25.000 habitantes, es el tercero de la provincia en densidad. Cifras que se duplican durante las campañas agrícolas y se suman a la población flotante que El Rocío y Matalascañas acoge durante el año. Es por ello por lo que se han reunido bajo el lema 'El pueblo unido, por la seguridad de todos'.

Frente a la puerta del Ayuntamiento se ha leído un manifiesto que ha destacado que "la sensación de inseguridad, que en ocasiones ha surgido en nuestras calles, no puede seguir siendo parte de nuestro día a día". Por ello, se ha subrayado que "no pedimos un favor; reclamamos un derecho. Porque la seguridad no es un privilegio, es una necesidad básica para que nuestra sociedad siga prosperando. Queremos que cada vecino, cada visitante, cada trabajador, sienta que puede caminar por nuestras calles, convivir con la tranquilidad que merece; desde el respeto y el civismo", informa el Ayuntamiento de Almonte en una nota de prensa.

Días antes, el alcalde de Almonte, Francisco Bella, convocaba una Junta Local de Seguridad, en la que estuvo presente la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, para analizar el reciente aumento de delitos contra el patrimonio registrados en la localidad, con el fin de poner en marcha una estrategia coordinada para mejorar la seguridad y tranquilidad de la población.

Entre las nuevas medidas, se ha asegurado que a partir de octubre se incrementará la plantilla de la Guardia Civil, con la incorporación de doce agentes más. En la concentración de esta tarde también se ha pedido mayor presencia de la Policía Nacional. El primer edil ha solicitado que el aumento de efectivos sea una realidad de forma permanente, cubriendo la necesidad real de un municipio con tres núcleos de población distanciados cada uno de ellos por 15 kilómetros.