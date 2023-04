La CHG señala que la "solución" en Doñana pasa por "la colaboración" entre administraciones y las infraestructuras

SEVILLA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Joaquín Páez, ha señalado este lunes que la "solución" para el Parque Nacional de Doñana pasa por acabar las infraestructuras del trasvase de la cuenta del Tinto-Odiel-Piedras a la del Guadalquivir y por otras actuaciones que se están llevando a cabo, así como por "la colaboración" entre administraciones, "trabajando cada una desde sus competencias".

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios en Sevilla tras la celebración de la segunda reunión del Pleno de la Comisión de Desembalse de la CHG, en las que ha explicado la Ley del Trasvase del 2018 del Tinto-Odiel-Piedras, "a la que tanto se apela, y de la que tanto se ha hablado últimamente, es una ley que es sobre todo de carácter ambiental, porque lo que quiere es recuperar los niveles ambientales de Doñana, en este caso del acuífero, y es una ley que está pensada para que aproximadamente 15 hectómetros cúbicos sean destinados a sustituir agua de regadío subterráneo con derechos consolidados por agua superficial".

"Cualquier otra pretensión de intentar solucionar una posible o no posible legalización de nuevas hectáreas regables se sale fuera de la Ley del Trasvase", ha afirmado Páez, que ha señalado que "en esta ley hay obras por concluir", pero ha destacado que el desdoble del Túnel de San Silvestre "era una obra que este gobierno actualmente ha licitado, con 64 millones de euros".

Ha aclarado que "quien piensa, gestiona y planifica el sitio donde va el agua de ese trasvasees la CHG", que tiene recogido que el trasvase tiene que ir "sobre todo a dos zonas, una que ya está yendo, que es el Condado, porque la zona del Condado es una zona de recarga natural del acuífero, y por eso queremos que hay sustitución de aguas subterráneas por superficiales en esa zona, y luego otra zona que está en el entorno de Almonte, en la que hay dos conos de depresión importantes en el acuífero".

Por lo tanto, "cualquier cuestión en la que se diga que ese trasvase soluciona los problemas de las hectáreas de regadío que están por venir en Huelva, es una cuestión que sencillamente no es verdad", ha abundado Páez.

Asimismo, ha dicho que el actual plan hidrológico ha estado "un año a exposición pública, seis meses el esquema de temas importantes y seis meses el borrador del plan, y no ha habido alegaciones por parte de la Junta de Andalucía con respecto a una de nuestras medidas que le llamamos la piedra angular para el sostenimiento de la cuenca, que es que no ha lugar a nuevas hectáreas de regadío en ningún punto de la cuenca, que no estuviesen previamente planificadas".

"La solución de Doñana pasa por la gobernanza, pasa por acabar las infraestructuras del trasvase, pero también pasa por acabar otras infraestructuras que estamos llevando a cabo", ha subrayado, para añadir que las circunstancias de Doñana "se solucionan colaborando, trabajando cada una desde sus competencias, porque las competencias en el regadío, en la parte de la demarcación del Guadalquivir, las tiene la CHG, y la Junta de Andalucía tiene competencias de medio ambiente, de ordenación del territorio y de agricultura".