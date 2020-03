Cierran 30 hoteles de la provincia de Huelva y buscan la salida hacia sus países de los clientes internacionales

HUELVA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Círculo Empresarial de Turismo de Huelva (CETH) ha informado este lunes del cierre una treintena de hoteles en la provincia debido a la crisis del coronavirus (Covid-19), con lo que la oferta en uno días sería de unas 1.000 plazas disponibles de las 30.000 habituales. Además, los que continúan abiertos están tratando de buscar una salida hacia sus países a los clientes internacionales que se encuentran alojados en sus establecimientos.

Así lo ha indicado a Europa Press su presidente, Rafael Barba, que ha apuntado que "hay algunos que permanecerán abiertos debido a que alojan a trabajadores que viven allí, como los empleados de las minas en El Andévalo, o en Huelva capital o Punta Umbría, que alojan a policías, entre otros".

Barba ha destacado que la búsqueda de salida a sus países de los clientes internacionales "tiene la dificultad añadida de la limitación de vuelos y del posible cierre de fronteras con Portugal" ya que la salida de estos sería por Faro, por lo que los hoteleros se muestran "preocupados".

Con respecto a la situación de los clientes que se encuentran actualmente ocupando una habitación en alguno de los hoteles de Huelva, desde el CETH han realizado una serie de recomendaciones como el confinamiento en las habitaciones o el establecimiento de unos servicios mínimos para intentar preservar la salud de los trabajadores, por lo que se reducirán las cartas de los restaurantes --abiertos para uso exclusivo de sus clientes--, debiendo respetarse, además, la distancia de seguridad de un metro.

Así, el presidente del CETH ha señalado que, "el resto de servicios de los establecimientos hoteleros como piscinas, spa o animación deberán estar cerrados" y ha incidido en que, dado que están prohibidos los desplazamientos, "no deberían llegar clientes nuevos, pero puede pasar que a alguno ya le haya pillado de viaje, por lo que recomienda atenderlos".

SECTOR HOSTELERO

En cuanto al sector hostelero, Barba ha manifestado que, aunque lo único que se puede hacer son repartos a domicilio de los restaurantes, desde el CETH han planteado a Hostelería España la posibilidad de pedir al Gobierno una modificación del Real Decreto del 14 de marzo de 2020 para que se pueda permitir la recogida de alimentos en los propios establecimientos con "unas condiciones determinadas de medidas de protección".

A este respecto, Rafael Barba ha apuntado que "nos hemos dado cuenta de que hay gente que no sabe o no puede cocinar y necesita alimentarse durante 15 días", a la par que ha señalado que "es interesante que una persona que no pueda hacer de comer tenga la opción de acceder a platos elaborados" ya que "si puede ir a comprar tabaco, creemos que también se puede comprar comida en los restaurantes para llevar a casa".

PÉRDIDAS ECONÓMICAS

Respecto a las pérdidas económicas de ambos sectores, Barba ha indicado que "es casi imposible cuantificarlas a largo plazo". Sí las hay en cuando al sector hotelero a corto plazo --unas pérdidas de unos 18,7 millones de euros--, a los que habría que sumar el cierre de los campos de golf, el estado de los campings, las actividades de excursiones "que están paralizadas desde hace días" por lo que considera "complicado" hacer un balance.

En este sentido, Barba cree que la hostelería será el sector peor parado y que estamos hablando de pérdidas "muy millonarias", a la vez que apunta que "ahora es el momento de atender y apoyar a los asociados y a los trabajadores".