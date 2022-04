Ciudadanos defiende al sector pesquero de Huelva en el Senado y exige soluciones para la costa andaluza

HUELVA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La senadora onubense de Ciudadanos (Cs) y diputada provincial, María Ponce, ha defendido esta mañana ante el pleno de la Cámara Alta al sector pesquero onubense y andaluz y ha exigido al Gobierno "soluciones para la costa andaluza".

En este sentido, Ponce ha subrayado que se trata de un "sector estratégico, primordial, del que viven miles de familias en Huelva y Andalucía", según ha indicado la formación en una nota de prensa.

Por ello, ha lamentado que "los pescadores y armadores no sólo se tienen que enfrentar a las adversidades meteorológicas y a unas condiciones de trabajo muy duras", sino, además, "a la incapacidad del Gobierno para aportar soluciones a sus problemas, cuando no a su más que manifiesta capacidad para crear problemas donde no los hay".

Asimismo, la senadora liberal ha detallado que, "junto a los altos precios del combustible, que hicieron que los barcos tuvieran que parar y quedarse amarrados en puerto, le sumamos la nefasta gestión de Sánchez a la hora de negociar en la Unión Europea".

"Mientras no paran de subir los impuestos a las clases medias y a los trabajadores de este país y mientras suben los costes y asfixian a los trabajadores de la mar, en provincias como la mía, Huelva, cofradías y pescadores tienen graves problemas por las cuotas de captura y por la competencia desleal consentida a países como Italia, por parte de la UE, en cuanto a tamaño de especies como la chirla o el boquerón", ha abundado Ponce.

Además, la también diputada provincial de Cs ha defendido que es "importante" que el Gobierno "invierta y ponga medios para poder analizar de forma concreta, directa y actualizada el estado de los caladeros", además de "contar con los pescadores en la toma de decisiones, antes de cerrar acuerdos sobre las cuotas y con el objetivo de encontrar un equilibrio entre la parte económica, biológica y social".

En este sentido, la senadora ha criticado que "la información llega desactualizada y se toman decisiones sobre informes de datos de años anteriores".

Por otro lado, la diputada provincial de la formación naranja también ha lamentado que la UE "siga consintiendo una competencia desleal respecto a la chirla con Italia, a cuyos pescadores se les permite capturar y comercializar chirla de menor tamaño que a los españoles (22 frente a 25 mm) con lo que acaparan el mercado con precios más reducidos".

Ante esto, Ponce ha preguntado que si "han pensado qué fácil sería escuchar a los verdaderos expertos y contar con los pescadores a la hora de tomar de decisiones", además de "dejar de malgastar dinero público en colocar amiguetes en el Gobierno con mayor número de asesores de la historia, y dejarse asesorar por quienes llevan toda la vida trabajando en el sector y son quienes mejor lo conocen".

Asimismo, la senadora desde la tribuna de la Cámara Alta, antes de concluir ha incidido en que "se puede alcanzar un equilibrio entre la sostenibilidad de los caladeros y las especies y la sostenibilidad laboral y social de las familias que dependen del mar, pero para esto hay que escuchar a los verdaderos expertos, los que salen cada día a faenar".