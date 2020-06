El concejal de Vox en Huelva denuncia pintadas en su vivienda con la palabra "fascista"

HUELVA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Huelva, Wenceslao Font Briones, ha denunciado ante la Policía Nacional dos actos vandálicos que han tenido lugar en su vivienda, en la que han aparecido pintadas en las que se puede leer 'Fascista' o 'Vox fascista', tanto en el interior del portal, como en la fachada de la misma.

Así, según han indicado a Europa Press desde la formación, las pintadas se han realizado en dos días diferentes, una se produjo en el exterior del inmueble en la madrugada del martes pasado, y la otra en la madrugada del sábado, motivo por el que el concejal habría interpuesto estas denuncias, según han apuntado desde Vox.

Por su parte, Font Briones ha criticado públicamente estos hechos a través de su cuenta personal de Facebook, en la que indica que "siempre" ha sido "respetuoso, tolerante y amable" y que "no lograrán que deje de serlo", al tiempo que ha añadido que "esos actos de cobardía" en las pintadas que ha sufrido en su bloque y dentro del portal "tienen ya denuncias en la Policía Nacional".

Además, el concejal se ha preguntado que si los autores de las mismas "no se dan cuenta que allí viven otras personas", añadiendo que "si creen que con las pintadas voy a dejar de trabajar con ilusión es que no me conocen".

Por esto, ha aseverado que seguirá trabajando "hasta el último suspiro", a la par que ha incidido en que "no conseguirán que pierda la serenidad y mis ganas para aportar por mi ciudad y España".