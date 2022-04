Crespo culpa al Gobierno "de que no llegue el agua" a Doñana y que esté "afectando" a su situación hídrica

SEVILLA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha reiterado este miércoles en el Parlamento andaluz que "quién tiene la culpa de que no llegue el agua a Doñana es el Gobierno", ya que "no está cumpliendo con la Ley del Trasvase", por lo que, además, está "afectando a la situación hídrica del parque".

Así se ha manifestado la consejera a una pregunta parlamentaria a propuesta del parlamentario de Unidas Podemos, Ismael Sánchez, sobre la situación hídrica en Doñana. Crespo ha espetado al parlamentario que "hay que respetar las competencias, ya que la situación hídrica en Doñana pertenece al Guadalquivir, por tanto, al Estado".

Por ello, ha criticado "el empeño" de acudir al Parlamento andaluz "que no tiene competencias en ello", toda vez que ha recordado que "la ley está en la Comisión de Fomento".

Asimismo, la consejera ha recordado al parlamentario de Unidas Podemos que el escrito de requerimiento sobre la sentencia de la Unión Europea "se recibió cuando gobernaba el Partido Socialista con ustedes en 2014".

Por otro lado, Crespo ha incidido en que "mientras gobernaba el PSOE fue cuándo bajó más la inversión en Doñana, concretamente, 11,4 millones de euros en 2013, un 20 por ciento menos en toda la historia del parque", al tiempo que ha señalado que la Junta "ha subido esa inversión", ya que "se ha destinado 17 millones de euros en la restauración del incendio de Las Peñuelas, más 6,6 millones aprobados para la biodiversidad, por cierto, la parte de la sentencia que le corresponde a la Junta".

"Ustedes ahora piden que para cuidar a Doñana lo que quieren es criminalizar a los agricultores, pero por ahí no pasamos. Queremos cuidar e invertir en el parque, pero no vamos a criminalizar a los agricultores porque aquí hay que diferenciar entre agua superficiales y aguas subterráneas qué es lo que tendría que hacer el Gobierno de España", ha aseverado la consejera.

Al respecto, Crespo ha remarcado que las aguas superficiales "tienen que venir a través de una ley del Congreso, que se aprobó en 2017 y rubricada en el 2018 en el Parlamento andaluz", la cual "no se está cumpliendo", por lo que "ese agua en superficie no llega a Doñana por culpa del Gobierno de España, por ello, quién no hace el trasvase del Odiel-Tinto-Piedras es quién está afectado a la situación hídrica de Doñana".

Por ello, ha pedido al parlamentario a que "hagan lo propio para que esa ley se cumpla y venga el agua a Doñana y permita continuar con las infraestructuras necesarias como la presa de Alcolea y el trasvase".

Por su parte, el parlamentario de Unidas Podemos, Ismael Sánchez, ha señalado que la situación en Doñana es "muy crítica por la falta de lluvias y por la sobreexplotación de los acuíferos, perdiendo el 60 por ciento de su capacidad". Además, ha señalado que "se ha confirmado que con esta ley mentían a los agricultores y la usaban como herramienta electoral".