Cruz (Huelva) señala que en el PSOE "siempre hay debate" y no valora si Espadas debe seguir: "Es una decisión personal"

HUELVA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional y presidente del PSOE de Huelva capital, Gabriel Cruz, ha señalado este miércoles que no valora si Juan Espadas debe presentarse en el Congreso Regional del PSOE-A que se celebrará en febrero de 2025 como candidato para continuar liderando la formación a nivel regional. Al respecto, el socialista ha señalado que se trata de una decisión "muy complicada, que va más allá de lo político" porque tiene "un alcance personal", toda vez que ha subrayado que en los procesos congresuales "siempre ha habido debate".

Así lo ha manifestado a preguntas de los periodistas con respecto a las declaraciones del alcalde de Puebla de Guzmán, el socialista Antonio Beltrán, que forma parte de los militantes que solicitan a Espadas que "dé un paso atrás". En este sentido, se ha pronunciado el que ha sido número dos en la lista de delegados del Partido Socialista onubense al 41 Congreso Federal en declaraciones en un espacio del canal Teleonuba, recogidas por Europa Press.

En este sentido, Beltrán considera que "en Huelva son cada vez más" e "incluso puede ser mayoritario" los militantes "que piensan que Juan Espadas debe dar un paso al lado" y "recalcular ruta", incluyendo en ello a la secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, al tiempo que ha apuntado que esto "no significa que deba retirarse" porque entiende que "no sobra nadie en el partido" y debe "ser completo", pero que "hay que volver a ganarse la confianza de la ciudadanía".

Ante ello, Cruz ha indicado que Juan Espadas "está trabajando e impulsando el proyecto" y que "ahora, precisamente, es el momento en el que en el partido reflexionamos y se toman las decisiones correspondientes", toda vez que ha subrayado que "siempre ha sido ese el debate cuando llegan los procesos congresuales", un debate que "enriquece" y donde "cada uno desde su óptica y análisis" comparte "el proyecto socialista".

Finalmente, Cruz ha subrayado que "afortunadamente" el PSOE es un partido "libre de decidir", al tiempo que ha remarcado que "no sabe quién se va a presentar o no", por lo que no puede "posicionarse" sobre "algo que no ha pasado".