Cs pide que se refuerce la seguridad ante los últimos robos en la urbanización La Dehesa de Aljaraque (Huelva)

Publicado 17/09/2018 18:59:00 CET

ALJARAQUE (HUELVA), 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador y portavoz de Ciudadanos (Cs) en Aljaraque (Huelva), Carlos Hermoso, ha reclamado "que se refuercen las medidas de seguridad en el municipio" tras los recientes casos de robos, "muchos de ellos con excepcional violencia", que han tenido lugar durante los últimos meses en la urbanización La Dehesa, y ha criticado que el Ayuntamiento "no se puede quedar pasivo ante las quejas vecinales por esta oleada de robos".

Según ha informado la formación naranja en una nota de prensa, Hermoso, que ha mantenido junto a miembros de la agrupación de Cs Aljaraque una reunión con los vecinos afectados, ha criticado "las situaciones lamentables que se han vivido en muchos chalés de la zona, llegando a entrar los ladrones con los propios vecinos en su interior y teniendo que enfrentarse a ellos".

Por eso, ha señalado que "no se puede jugar con la seguridad de los vecinos" y ha exigido al gobierno local que "corrija cuanto antes esta situación", porque "no puede ser que haya zonas de Aljaraque donde sea una odisea encontrar presencia policial".

"Lamentablemente, no pueden acusar a los vecinos de alarmistas porque esta situación no es nueva y desde el Ayuntamiento no se lleva a cabo ninguna acción para corregirla", ha abundado el portavoz local de Cs. "La seguridad debe ser una prioridad para el equipo de gobierno e instamos a que con rapidez se tomen todas las medidas necesarias para que no tengamos que lamentar nuevas desgracias", ha añadido.

Por último, Hermoso ha recordado que "Aljaraque es uno de los municipios de Huelva donde los vecinos tenemos que soportar una mayor carga de impuestos municipales de la provincia, y sin embargo los servicios públicos, como la seguridad o la limpieza, no están ni muchísimo menos a la altura de nuestra localidad". "El tiempo pasa, y Aljaraque necesita soluciones que este Ayuntamiento parece que no sabe dar a los vecinos", ha concluido.