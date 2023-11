CSIF critica las "colas interminables" en las puertas de los centros de salud de Huelva para "obtener citas"

HUELVA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sector de Sanidad de CSIF Huelva ha criticado este viernes que desde las 07,00 horas "decenas de pacientes se ven obligados a formar colas interminables en las puertas de los centros de salud de Huelva capital" para "obtener una cita médica" ante "la imposibilidad de ser atendidos ni por teléfono ni a través de la aplicación de Salud Responde".

En una nota, el sindicato ha lamentado que "mucha gente que viene para esperar más de una hora con la intención de conseguir una cita no siempre la consiguen y les dicen que vuelvan mañana", toda vez que ha indicado que los usuarios le han "trasladado" esta situación de "aguardar durante horas en las puertas de los centros de salud onubenses se padece desde final de la pandemia".

El responsable de Sanidad de CSIF Huelva, César Cercadillo, ha lamentado la "aparente paradoja" entre la "supuesta apuesta por la digitalización del Gobierno andaluz y conseguir una cita online o telefónica que se ha vuelto prácticamente imposible" y ha indicado que "las colas de madrugada en busca de una cita médica se han convertido en una escena inédita".

Además Cercadillo ha apuntado que las personas "no solo esperan largas horas, sino que además, con frecuencia, no consiguen obtener una cita para el mismo día", así como que "aquellas personas que no logran obtener citas en el mostrador acuden a urgencias, "generando una saturación en dicho servicio".

"Esto que estamos viviendo con esta consejera de Salud no ha pasado nunca", ha declarado Cercadillo, que atribuye la situación a la "falta de profesionales" en los centros de salud y a la "gestión del Gobierno andaluz en el ámbito de la sanidad pública".

El responsable de CSIF Huelva sostiene que "esta realidad está empujando a los pacientes hacia la sanidad privada" ya que "la combinación de la escasez de profesionales y la gestión deficiente sirve como una manera directa de enseñarle a los pacientes la puerta de sanidad privada, para recibir la atención que necesitan".