Los cuidados al cuidador y los modelos de intervención en salud mental centran el congreso de Feafes-Huelva

Publicado 03/10/2018 18:19:06 CET

HUELVA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental, Feafes-Huelva, realiza El I Congreso internacional de Salud Mental 'Sin máscaras, sin barreras', donde se han abordado, entre otras cuestiones, los cuidados a los que cuidan a cargo del reconocido psicólogo José Luis Bimbela, o los modelos de Intervención en Salud Mental, Atención Primaria de Salud y Salud Mental.

De este modo, según han informado desde Feafes en una nota de prensa, se han analizado los distintos modelos de intervención en salud mental, generando un espacio de debate e intercambio de ideas, con el fin de "visibilizar la salud mental, que se hable de ella y proporcionar una visión real y positiva de la misma".

Este congreso se pudo llevar a cabo gracias al patrocinio de la Diputación de Huelva, la Obra Social La Caixa, el Área de Participación Ciudadana y Voluntariado de la Delegación Territorial de Salud, Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Huelva, entre otras como Faisem, Fundación Once, Domus, Hipercor y El Corte Inglés, Cátedra AIQBE de la Universidad de Huelva, varios colegios profesionales la Fundación Cajasol, Fundación Caja Rural, entre otros muchos.

Así, este congreso se ha convertido ya en un foro de intercambio y reflexión multidisciplinar de experiencias entre profesionales y familiares, con un objetivo común: "la mejora de los servicios en salud mental y la calidad de vida de las personas con enfermedad mental".

De esta manera se abordaron cuestiones como los cuidados a los que cuidan mental a cargo del reconocido psicólogo José Luis Bimbela, los modelos de Intervención en Salud Mental, Atención Primaria de Salud y Salud Mental. Además, se abordaron las experiencias en las mesas redondas y conferencias de diferentes profesionales que trabajan en salud mental: enfermeros/as, trabajadores/as sociales, que "han supuesto todo un espacio informativo, formativo y reflexivo desde la vivencia y práctica de cada uno de los participantes".

Otros aspectos a destacar de este I Congreso Internacional fueron, por un lado, la realización de talleres simultáneos y por otro, a inclusión y presentación de comunicaciones científicas, a través de las cuales, se presentaron investigaciones de diferentes profesionales del ámbito de la salud mental.

Así, fueron reconocidas con menciones especiales, por sus respectivos Colegios Profesionales, las categorías de Enfermería, Trabajo Social y Psicología. Otras categorías como Medicina, Promoción de la Salud y Multidisciplinar, también fueron reconocidas con mención especial por el propio Comité Científico del Congreso.

Los trabajos que recibieron el reconocimiento fueron, en la categoría de Enfermería, el trabajo titulado Valoración del estigma en alumnos de grado de Enfermería de Julián Rodríguez Almagro. En la categoría se Psicología se premió el trabajo titulado 'Interferencia Emoción-Cognición: Impacto De La Disociación Sobre La Memoria Operativa' de Mónica Rosu Stanciu.

En el apartado de medicina se ha premiado el trabajo titulado 'Abandonment of treatment in people with schizophrenia: analysis of the reasons in a study in the province of Huelva', de María C. Ramírez Domínguez, así como en la categoría de Promoción de Salud se reconoce el trabajo titulado 'Musicoterapia y Esquizofrenia' de Manuela Blanco Saavedra.

En el apartado de Educación Social se premia el trabajo titulado 'Estudio empírico de las habilidades sociales en personas con enfermedad mental' de Leticia Romero Valero.

El congreso, que han contado con la colaboración de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental de Huelva y la Facultad de Enfermería de la Universidad de Huelva, ha resultado de "gran éxito", concentrando a más de un centenar de asistentes de todo el territorio nacional. Éstos han participado en las diferentes conferencias, mesas redondas y talleres. Desde la organización, trabajan ya para la celebración del próximo congreso, con el fin de contribuir con el esfuerzo de todos a la mejora de la calidad de vida de las personas con enfermedad mental.