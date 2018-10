Desestiman la petición de afectados sobre responsabilidad civil a la Junta en el incendio en el entorno de Doñana

Publicado 10/09/2018 17:00:40 CET

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Moguer ha desestimado la solicitud realizada por varios perjudicados por el incendio de Las Peñuelas, --en el término municipal de Moguer (Huelva), y que afectó a una superficie de 8.486 hectáreas--, para pedir que incluya en la causa a la Junta de Andalucía como responsable civil subsidiaria en el siniestro.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes judiciales, que han indicado que un grupo de afectados el pasado mes de junio solicitó al juzgado que incluyera a la administración regional como responsable civil subsidiaria en esta causa, en la que están imputados tres responsables de una carbonería, a la que se señala como origen del fuego.

No obstante, el juzgado ha desestimado esta solicitud puesto que "no procede" ya que la responsabilidad civil debe ser contra personas concretas y no contra administraciones o instituciones.

De otro lado, han señalado que los procedimientos emprendidos por este grupo por la vía administrativa para realizar una reclamación patrimonial tanto al Ministerio del Interior como a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio siguen su curso, de manera que se han incoado los expedientes correspondientes y las administraciones tienen seis meses para dar su respuesta.

En concreto, se han dirigido al Ministerio por la actuación de la Guardia Civil el día del incendio puesto que la evacuación del camping se produjo "de manera precipitada y las llamas llegaron a la zona 13 horas después" del desalojo, por lo que considera que se podría haber dado tiempo a los campistas a recoger sus objetos de valor.

Además, también se han dirigido a la Consejería por esas mismas "deficiencias administrativas" que detectaron en el proceso de instrucción del caso.