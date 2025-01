Diputación de Huelva crea los I Premios 'Tántangan' a las buenas prácticas deportivas en prevención de adicciones

HUELVA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Servicios Sociales de la Diputación de Huelva, Carmen Díaz, acompañada por la jefa de servicio de Prevención Social, Isabel Pérez; la trabajadora social María Ángeles Gil; y la educadora, Rosa Ángela Muñoz, ha presentado este martes los I Premios 'Tántangan' a las buenas prácticas deportivas en prevención de adicciones en la provincia de Huelva, promovidos por el Servicio de Prevención Social de la Diputación.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, la diputada ha explicado que se trata de la primera edición de un premio que "ha sido engendrado como un hijo, desde el amor, desde el corazón y, sobre todo, con el propósito de darle una larga vida que contribuya al bienestar de toda la provincia de Huelva" y "ese bienestar social lo construimos en dos pilares fundamentales, como son la prevención y la detección".

Así, Díaz ha señalado que, para lograr ese objetivo, "se mantiene una relación continua de coordinación y apoyo entre los técnicos y los técnicos de las entidades locales y de las asociaciones del Tercer Sector", ya que "no hay otra manera de poder ofrecer más bienestar a la provincia que hacerlo de la mano de todos estos profesionales".

"Fruto de esta colaboración, a través de ese análisis que se va haciendo con todos los municipios, hemos observado que se están llevando a cabo unas prácticas muy positivas en toda la provincia, en institutos, asociaciones, etc., pero que, al no darse a conocer, no benefician al resto de la provincia, y de aquí surge este premio", ha abundado la diputada.

En este sentido, Díaz ha hecho alusión a que el premio 'Tántangan' "quiere poner en valor, dar visibilidad y, sobre todo, implicar y concienciar a los jóvenes para que sean ellos los portavoces y que sean ellos, con su creatividad, quienes informen a toda la provincia sobre el daño que le puede provocar a los jóvenes el consumo de diferentes sustancias perjudiciales, como bebidas energéticas, alcohol, cannabis, entre otras, así como las adicciones a pantallas y juegos de azar, todo ello muy a la mano de nuestros jóvenes".

"Es fundamental que todos los jóvenes de la provincia, a través de sus entidades locales, bien sea por las escuelas deportivas o bien a través de entidades del Tercer Sector, se sumen a esta iniciativa, que impliquen a los jóvenes, que ellos se comprometan a ser agentes del cambio, que sean los que influyan en los demás, porque esa es, sin duda, la mejor manera de influir en los jóvenes: a través de sus iguales", ha manifestado.

Por su parte, la jefa de servicio de la Unidad de Prevención Social, Isabel Pérez, ha añadido que "este premio ha sido complicado en sus inicios", ya que "costaba trabajo poner en funcionamiento algo que no existía, que había que crear de nuevo, pero gracias a la constancia y el trabajo de las técnicas, se presenta esta primera edición con orgullo y satisfacción".

Asimismo, la trabajadora social María Ángeles Gil ha señalado que "desde el año 2017, el personal técnico del servicio de Prevención Social recorre los pueblos y acude a las escuelas municipales deportivas y a los institutos, rodeándonos de los técnicos de Deportes de los institutos, colegios, escuelas municipales de deportes, y vemos la importancia y el valor que tienen en la prevención de conductas de riesgo de los jóvenes".

"De esta experiencia hemos obtenido la certeza de que hacen muchas cosas interesantes y de aquí nacen estos premios, con el objetivo de poner en valor esas buenas prácticas que se hacen desde los institutos, colegios, desde las escuelas municipales y que, muchas veces, no se conocen, de manera que, si los ponemos en valor, podremos incluso tener productos ya definidos que podremos utilizar como herramientas pedagógicas para futuras sesiones de trabajo con los jóvenes, a través del lenguaje y los recursos que ellos mismos diseñan y piensan", ha detallado.

En este sentido, Gil ha desgranado las bases de estos premios, indicando que hasta el próximo 20 de marzo estará abierta la solicitud, de forma telemática, siempre de la mano de un adulto que acompañe a los jóvenes en esta convocatoria como tutor. Una vez presentada la solicitud, "ya pueden ir dándole vuelta a la cabeza sobre qué hacen en cuanto a prevención de adicciones o de conductas de riesgo que, para nosotros, son nuestro objeto de trabajo", ha incidido.

El tiempo de duración para llevar a cabo los proyectos será desde la fecha de publicación de la convocatoria hasta la fecha de exposición de los mismos ante el jurado (mayo de 2025). Durante este tiempo los solicitantes deben ejecutar la totalidad del proyecto presentado en la solicitud, realizar la iniciativa o actividad y, la posterior exhibición de la misma ante un jurado. Para ello, deberán pensar en productos concretos de cómo el deporte ayuda a prevenir este tipo de conductas de riesgo, sirviendo cualquier cosa, ya que la temática es "muy amplia".

Estos premios están divididos en dos líneas: una línea 1, en la que están incluidas las Entidades locales y Corporaciones locales como Escuelas Deportivas Municipales, Consejo de la Infancia/Adolescencia, Departamento de Servicios Sociales/Cultura, etc.; y una línea 2, que incluye personas jurídicas privadas y colectivos sin ánimo de lucro, Clubes deportivos, Centros educativos y Asociaciones sin ánimo de lucro.

Podrán presentarse tantas iniciativas como se considere, todas esas herramientas pedagógicas que han construido y que han diseñado, que serán evaluadas por el tribunal en mayo. De aquí saldrán los cuatro premiados, un primer premio de 1.500 euros tanto para la línea 1 como para la línea 2, y un segundo premio de 1.000 euros, para la línea 1 y para la línea 2.