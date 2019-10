Diputación de Huelva pide la colaboración institucional para garantizar la protección y conservación de Doñana

Publicado 02/10/2019 16:02:02 CET

HUELVA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Huelva ha ratificado este miércoles una Declaración Institucional para garantizar la protección, preservación y conservación de Doñana. En el 50 aniversario del parque nacional, todos los grupos políticos con representación en la cámara provincial han manifestado la necesidad de seguir incrementando el esfuerzo inversor en este espacio natural.

En la declaración, convertida tras una moción de Cs, se reitera la necesidad de realizar un exhaustivo control sobre los proyectos industriales, de ingeniería e infraestructuras cuya realización incida en la preservación de Doñana, para que cuenten con las garantías suficientes y estudios técnicos preceptivos que garanticen la salvaguarda y el equilibrio medioambiental de Doñana.

También se reitera la necesidad de establecer y poner en marcha en la comarca planes de transición energética y de agricultura sostenible, con el objetivo de poder compatibilizar la creación y mantenimiento de empleo de calidad con la protección y conservación adecuadas del espacio natural de Doñana y su entorno.

El pleno también ha ratificado otra declaración institucional con motivo del Día Mundial de la Salud Mental que se celebra el próximo 10 de octubre. En ella se considera que es el momento de que el sistema social y sanitario realice una apuesta clara por dar un paso más en la calidad y humanidad de la atención, tanto a las propias personas afectadas, como a sus familiares y allegados.

AYUDA A LOS MUNICIPIOS CON PROBLEMAS ECONÓMICOS

En cuanto a las mociones, en la primera presentada por el grupo socialista y aprobada con el voto en contra del grupo popular y el respaldo del resto de formaciones, se solicita a la Junta de Andalucía y al Gobierno central promover un estudio para buscar fórmulas de ayuda financiera excepcional para los municipios con problemas económicos de carácter estructural. Con esta iniciativa los socialistas quieren "terminar con la situación endémica de endeudamiento de estos municipios".

Según la moción, deben ser el Estado Central y la Junta de Andalucía, como principales financiadores de las entidades locales quienes lideren un programa de ayudas extraordinario, que permita a los ayuntamientos endeudados estructuralmente, y sin ninguna posibilidad de hacer frente a las deudas heredadas, un saneamiento real de su cuentas, que suponga poner el contador a cero con las obligaciones tributarias y de seguridad social, así como proveedores.

En la segunda de las mociones presentada por el grupo socialista y aprobada, con el voto en contra del PP y de Cs, se pide la retirada de la campaña, que puso en marcha la Junta de Andalucía el pasado mes de julio, sobre la violencia de género 'Pero la vida es más fuerte. Denuncia. Vive'.

Según los socialistas, "no es el momento para eliminar de la cartelería la terminología 'violencia de género', 'violencia contra las mujeres' o 'violencia machista'. No es el momento para hacer campañas de escaso impacto social que generan mensajes que no conciencian la ciudadanía en general y a la juventud en particular".

La tercera moción del grupo socialista ha contado con el respaldo del grupo popular y de Adelante, y la abstención de Cs. En ella, se reclama a la Junta de Andalucía apoyo para los centros comerciales abiertos de la provincia. Los socialistas reconocen "la buena labor" que realizan los centros comerciales abiertos e insta a la Junta de Andalucía a que impulse las acciones oportunas en apoyo a los mismos.

Según la iniciativa, con el objeto de potenciar el comercio urbano y contribuir con ello a la modernización y revitalización de los espacios comerciales tradicionales, la Junta de Andalucía venía convocando anualmente una modalidad de ayudas destinadas específicamente a la creación y consolidación de centros comerciales abiertos, en la que podían participar tanto las asociaciones de comerciantes promotoras de los mismos como los ayuntamientos andaluces en los que existía un centro comercial abierto, tanto si ya está reconocido como si está en proyecto.

Por unanimidad se ha aprobado la moción del grupo Adelante para impulsar el proceso de declaración de Indicación Geográfica Protegida Piñón de Andalucía aprobada por el Parlamento de Andalucía, en colaboración con los agentes económicos y sociales del sector, así como impulsar un plan estratégico del pino piñonero en la provincia de Huelva e instar al gobierno de Andalucía a desarrollar un plan estratégico de Andalucía.

Igualmente todos los grupos políticos se ponían de acuerdo para aprobar la iniciativa de Adelante para impulsar campañas de concienciación ciudadana para la prevención de incendios forestales en la provincia de Huelva e instar a la Junta de Andalucía a que valore la introducción de vehículos aéreos no tripulados durante la temporada estival como herramienta de detección precoz de incendios forestales. Por su parte, el PP también ha presentado una iniciativa para la implantación de un plan de aprovisionamiento y formación de drones en la provincia.

COMEDORES ESCOLARES CON PERSONAL PROPIO

La tercera moción del grupo Adelante se aprobaba con el respaldo del grupo socialista y con la abstención de Cs y del grupo popular. En ella se insta a la Consejería de Educación a implantar, en los centros escolares en los que sea accesible, comedores escolares públicos con cocina y personal propio. El objetivo es que los comedores escolares "dejen de ser cadenas de comida rápida".

En la iniciativa también se pide a la Junta que inicie los procedimientos oportunos para asumir la contratación de los monitores para la asistencia a hábitos de higiene como el control de esfínteres a los niños y niñas de primer año del segundo ciclo de Educación infantil.

Por su parte, el grupo popular también ha visto como se aprobaba una de sus mociones, con la abstención de Adelante, en la que se pide que la Diputación lidere la reivindicación al Gobierno central para la consecución de agua superficial de forma inmediata a los regadíos del Condado de Huelva, así como instar al Gobierno central a ejecutar de forma inmediata las obras necesarias para dar cumplimiento a la Ley del Trasvase.

Al respecto, Cs ha presentado otra iniciativa que hace alusión a la adopción de medidas urgentes ante las consecuencias derivadas del cierre de pozos en la zona agrícola del Condado y otra más sobre la financiación autonómica para exigir al Gobierno "el pago de los 1.350 millones que le corresponden a Andalucía", pero no han salido adelante.

Por último, el pleno ha aprobado una modificación de crédito de unos 300.000 euros para la rehabilitación del Salón de Plenos de la Diputación de Huelva, cuya obra comenzaría en el primer trimestre de 2020 y cuyo presupuesto sería de unos 278.000 euros, así como la rehabilitación de un antiguo edificio en Minas Concepción.