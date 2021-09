Diputación impulsa la presencia de diez empresas de la provincia de Huelva en Startup Olé

HUELVA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Diez empresas de la provincia de Huelva están participando esta semana en Startup Olé, el gran evento tecnológico para emprendedores que se está desarrollando en Salamanca. Auspiciados por la Diputación de Huelva, a través del Servicio de Huelva Empresa, los nuevos emprendedores onubenses están dando a conocer sus iniciativas empresariales y buscando posibles vías de financiación.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, debido al contexto actual, la séptima edición de Startup Olé se ha concebido como una modalidad mixta. Así, los dos primeros días se llevó a cabo un programa online con diversas mesas redondas en formato digital, mientras que del 8 al 10 de septiembre, se están celebrando diferentes sesiones de forma presencial en Salamanca. El objetivo es promover la cultura del emprendimiento y fomentar la colaboración entre entidades públicas y privadas.

Startup Olé ha contado con la participación de unas 400 personas, de 36 nacionalidades distintas, quienes han participado en más de 60 mesas redondas y seminarios.

De este modo, en una de esas mesas redondas, la que ha llevado por título 'Las startups, objetivo de las administraciones públicas como vía para dinamizar la economía' ha participado el diputado provincial y portavoz de la Diputación de Huelva, Salvador Gómez, quien ha destacado "el apoyo del organismo provincial para que estas diez startups de la provincia estén presentes en uno de los eventos más importantes de España para promover iniciativas empresariales en uso intensivo de innovación y con alto potencial de crecimiento".

Para Salvador Gómez, quien también ha presentado en Salamanca un video promocional de los distintos sectores económicos de la provincia, "se trata de una experiencia muy positiva, con la queremos apoyar y potenciar el talento de nuestros emprendedores y el desarrollo de sus empresas. Es muy importante que estas nuevas iniciativas que están surgiendo en el territorio lleven la tecnología, la innovación y el desarrollo a todos los pueblos de la provincia onubense".

Durante el desarrollo de Startup Olé se han mostrado más de 180 proyectos de startups y 30 ideas de estudiantes universitarios. En concreto, han participado emprendedores de 44 nacionalidades distintas. Por parte onubense han estado presentes Blubik, Docucae, Alaire Pilotos, Agrogestia, Angelhelmet, Mi Tractor Seguro, Legal Box Plus, Naturcode Smart Label, Rental T y Geoassets-Entobiz Solutions.

Los emprendedores han podido participar en actividades de matchmaking con más de 170 reuniones one to one, reverse pitch y actividades de networking al aire libre.

Las startups se conciben como una empresa de nueva creación que comercializa productos y/o servicios a través del uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC's), con un modelo de negocio escalable el cual le permite un crecimiento rápido y sostenido en el tiempo.