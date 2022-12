Donaire (UGT) asegura que Huelva "necesita más infraestructuras" que permitan "su desarrollo y vertebración"

HUELVA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT en Huelva, Sebastián Donaire, ha asegurado que Huelva "necesita más infraestructuras" que permitan su "desarrollo y vertebración", por lo que ha calificado de "pírricos" tanto los presupuestos del Estado como los de la Junta.

En una entrevista concedida a Europa Press, Donaire ha señalado que el tema de los presupuestos es "un mantra" dentro de las reivindicaciones del sindicato, puesto que "una de las herramientas más importantes para alcanzar un desarrollo y crecimiento económico y social equilibrado pasa por disponer de una moderna y eficaz red de infraestructuras", que, además, "sea capaz de vertebrar la provincia y la integración del tejido productivo".

"Hay un dato muy relevante, la inversión por español en materia de infraestructuras ferroviarias es de 1.018 euros, sin embargo, en Huelva dicha cuantía se reduce a 190 euros por ciudadano", ha destacado.

Por ello, el secretario general de UGT ha reclamado la "necesidad" de "nuevas inversiones, y sin más retrasos" por parte del Gobierno de la Nación y de la Junta de Andalucía, sobre todo, "en materia ferroviaria, vial, portuaria, hidráulica y energética", porque "para generar progreso económico y empleo en Huelva es fundamental mejorar la calidad de vida de los onubenses".

"Por qué no llega a la provincia la Agencia Espacial Española porque, desgraciadamente, no tenemos ni Ave ni aeropuerto; y cuando hay falta de infraestructuras está claro que no llegan nuevas inversiones", ha aseverado.

En la misma línea, Donaire ha reiterado que para vertebrar la provincia "se necesitan más inversiones", ya que "no puede haber una línea Huelva-Zafra que está totalmente parada", cuando el puerto natural de Extremadura es "el de Huelva", y que "con 60 millones de euros esta vía se podría remodelar".

"Por ello, no podemos consentir que una línea, que descargaría de tráfico pesado a la N-435, con los camiones que llegan al Puerto de Huelva de las minas de la Cuenca Minera, siga provocando una situación de peligro permanente. Todo ello es consecuencia de que no somos capaces de desarrollarnos como provincia", ha subrayado.

Ante ello, Donaire ha señalado que Huelva es "altamente deficitaria en infraestructuras" y, por ello, ha señalado que su sindicato "tiene la responsabilidad de exigir al Gobierno estas inversiones".

Asimismo, en cuanto a los presupuestos de la Junta, para el sindicalista, la situación es "igual", ya que "no hay partidas para los chares o el Hospital Materno Infantil", sobre este último "no solo no destinan inversiones, sino que aprueban un proyecto que no se parece en nada al que se planificó en 2018, mucho más pequeño y con menos dotación".

"Por tanto, Huelva es una provincia eternamente olvidada y los políticos tienen que pelear más dónde se debe para que aquí llegue no más de lo que nos corresponde, pero sí lo que nos pertenece. Pagamos igual que cualquier otro ciudadano español, sin embargo, recibimos diez veces menos infraestructuras que otros territorios, por ello debemos seguir reclamando", ha subrayado.

'Y HUELVA CUÁNDO'

Precisamente, el sindicato se unió este año a la plataforma ciudadana 'Y Huelva Cuándo' para "reclamar las infraestructuras necesarias", que organizó una movilización en marzo, que fue "importante", pero que "de momento, no ha tenido respuesta por parte de las administraciones".

"Por ello, en un seminario que desarrolló hace algunos días el CES de Huelva hablamos del aeropuerto y otras infraestructuras ferroviarias, todo el mundo coincidió en que si no tenemos esa palanca que posibilite que Huelva despegue, tendremos las mayores potencialidades pero nos faltará el vehículo que nos lleve a la meta del progreso", ha afirmado.

Al respecto, Donaire ha señalado que Huelva tiene "una gran industria, una gran minería, una gran agricultura y un gran turismo", pero "no se desarrolla como otros territorios", ya que "llegar a Huelva cuesta mucho más" y un turista "no va a venir a una provincia que adolece de falta de comunicación permanente".

Por ello, Donaire ha advertido de que "hay que seguir trabajando para que Huelva esté en el lugar que se merece", ya que "sería una de las provincias más punteras, con un desarrollo sostenible".

"Cuando hablamos de España vaciada, tenemos que decir Huelva vaciada porque la sierra se encuentra totalmente incomunicada con la parte sur de la provincia, lo que está provocado una brecha generacional y que los jóvenes se marchen a otras provincias con muchas más posibilidades", ha concluido.