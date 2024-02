Ecologistas aplauden que se "haya reconducido" las negociaciones en Doñana (Huelva) pero estarán "vigilantes

HUELVA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción considera "muy positivo" que Junta y Gobierno hayan retomado las negociaciones sobre Doñana tras el "acuerdo" alcanzado para cambiar el artículo sobre los usos de suelos forestales y piden una revisión de la normativa forestal, tanto nacional como autonómica. Por su parte, WWF también ha aplaudido que se retome el diálogo aunque ha advertido que estarán "vigilantes" a que la Junta "no vuelva a intentar a amnistiar a los agricultores ilegales".

En este sentido, el portavoz de WWF en Doñana, Juanjo Carmona, ha criticado que la Junta "buscaba, de alguna manera, con esta modificación de la norma, un objetivo que no era otro que el de favorecer a los ilegales y suponía además una quiebra del principio de no regresión ambiental" pero que "se ha evitado gracias a las denuncias" de la organización y "la presión ejercida" por el Ministerio.

"Con su actuación, lo cierto es que la Junta ha venido a crear una situación de gran confusión en Doñana y ha sido una actuación que hay que calificar de gran deslealtad con el proceso del pacto para Doñana", ha subrayado.

Asimismo, ha señalado que de cara al futuro "se requiere un cambio en la actitud de la Junta para que se pueda tener confianza en sus acciones", por ello, ha asegurado que desde WWF van a estar "muy vigilantes ante cualquier intento de la Junta de Andalucía de amnistiar a los ilegales por la puerta de atrás modificando el plan de la fresa o cualquier otra norma".

REVISIÓN DE LA LEY FORESTAL

Por su parte, el portavoz de Ecologistas en Acción en Doñana, Juan Romero, ha señalado que el acuerdo alcanzado este jueves es "muy positivo", tanto en cuanto supone "reconducir las negociaciones", ya que Doñana "necesita desarrollar los dos acuerdos, el ambiental y el socioeconómico, sobre todo para reducir la presión agrícola al parque natural".

Asimismo, ha explicado que valoran que se haya alcanzado el acuerdo sobre el artículo de la Ley Forestal del decreto de simplificación, porque "si se mira las dos proposiciones de ley que presentaron anteriormente el Partido Popular y Vox para legalizar los regadíos con el texto que han presentado es completamente similar".

"No modifican ni cambia absolutamente nada, era meter por la puerta trasera lo que suponía revertir los usos del suelo o hacer una legalización retroactiva. Ese carácter retroactivo nos parecía una auténtica barbaridad porque suponía que en torno a unas 700-900 hectáreas de eucalipto pasaban automáticamente a tener la posibilidad de convertirse en suelos agrícolas regables, cuando, precisamente, el acuerdo que llevaron a Doñana lo que pretendían eran quitar presión, por lo tanto nos parecía un contrasentido", ha explicado.

No obstante, el portavoz de Ecologistas en Acción ha criticado que la Ley Forestal, tanto estatal como la autonómica, "tiene una indefinición en materia de las especies de crecimiento rápido, básicamente eucaliptos", es decir "hay un limbo".

"Son árboles, evidentemente, pero no desempeña un papel en cuanto a protector o de conservación, incluso hasta de producción, ya que son exclusivamente bosques maderables, y estos deberían de ir a suelos agrícolas marginales, y, por supuesto, con unos límites, es decir, en cuanto a superficie", ha agregado.

Al respecto, ha remarcado que en Huelva "ha habido 140.000 hectáreas de eucalipto, y en espacios protegidos hay más de 20.000 hectáreas", que "no pintan absolutamente nada", por lo que "si esto no se define estarán incluidos en espacios protegidos" y por ello, "son susceptibles de este tipo de interpretaciones, que cuando al promotor o al empresario no les convenga, los elimina y el terreno pasa, como está ocurriendo en la provincia de Huelva, se reconvierta en zonas regables, zonas para cítrico y otro tipo de cultivos".