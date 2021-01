Los empresarios de Ayamonte (Huelva), "desesperados" tras el confinamiento portugués y el cierre en el municipio

AYAMONTE (HUELVA), 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los empresarios de Ayamonte (Huelva) se han mostrado "desesperados" con la situación actual del municipio, que desde este sábado sumaba el cierre de la actividad no esencial al cierre perimetral, tras sobrepasar el pasado jueves la tasa de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, y después de que el confinamiento de Portugal y el cierre de otros municipios onubenses hayan mermado su economía.

Así lo ha indicado la presidenta de la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa (Apyme) de Ayamonte (Huelva), Bella Carballo, que ha destacado que la situación es "muy dura" al encontrarse el pueblo "vacío", al tiempo que se ha mostrado "muy preocupada" por el aumento de los contagios y su repercusión en la salud de los ciudadanos, así como por lo que supone toda esta situación "para la economía".

En este sentido, Carballo ha señalado que los comerciantes de la localidad están haciendo cuentas de las pérdidas sufridas desde el cierre perimetral de Andalucía el pasado 30 de octubre, aseverando que "el vértigo es muy grande" y que hay quien habla de bajadas de "hasta el 60 por ciento".

En este punto, ha indicado que solo había un hotel abierto en el municipio y que se encontraba sin clientes, y que los bares desde el cierre perimetral de la ciudad fronteriza apenas tienen clientela "porque la ciudadanía se ha encerrado en sus casas".

Asimismo, ha recordado que Ayamonte es un municipio "que vive mucho" de los ciudadanos portugueses y del turismo que llega desde el aeropuerto de Faro, que es el punto de entrada "natural" de los mismos a la Costa Occidental de Huelva.

Además, ha apuntado que la población de los municipios de alrededor también acude mucho a la localidad ayamontina al ser un punto de interés "por el encanto que tiene por su frontera y por ser una ciudad histórica", algo que "se refleja en sus calles".

Por ello, ha reseñado que los comercios de allí tienen una estructura preparada "para trabajar con un gran número de clientes" y "de pronto se han encontrado con una bajada de clientela", por lo que, ha reiterado que la situación es "desesperanzadora".

De este modo, aunque ha incidido en que las navidades han dado "un poco de aire" porque los ciudadanos de otros municipios han acudido al tener Ayamonte un comercio "potente", pero que "no han sido tan fuertes como debían" porque, además, "ha faltado el cliente portugués" y que con el cierre perimetral de la ciudad "todo ha caído".

Además, Carballo ha hecho hincapié en que los empresarios se encuentran en una situación "muy débil" porque el Covid ha llegado cuando estaban comenzando a recuperarse de la crisis de 2008, por lo que ahora no cuentan con "el colchón" que tenían en 2008" y "tampoco el verano ha sido fuerte" y es una de las épocas que da "oxígeno" a las empresas del municipio.

Carballo ha mantenido que los empresarios necesitan "ayudas directas" que ahora "no tienen" y "negociaciones con la Seguridad Social para que cuando haya una moratoria no sea tan fuerte" porque "la situación es la que es" y en estos momentos "los costes en los negocios no se llegan a cubrir" al ser "negocios pequeños" ya que los que son un poco más grandes "son familiares y de ellas viven muchas personas de un mismo núcleo".

Por otra parte, ha indicado que desde la Cámara de Comercio de Ayamonte solicitan que el tren llegue a la ciudad fronteriza "para que el municipio prospere más" porque consideran que ayudaría a que acudieran más visitantes "para pasar un fin de semana o unas vacaciones".

EXPORTACIONES

En cuanto a las exportaciones que se realizan desde el municipio, Bella Carballo ha apuntado que hay empresas de la localidad que están exportando el pulpo que se captura en Ayamonte a Estados Unidos --sobre todo a Florida y Nueva York-- y que las conserveras están exportando también a países nórdicos como Dinamarca o Finlandia, así como a Italia porque "el producto es de mucha calidad" y las conservas son artesanales.

Por otra parte, ha indicado que el Brexit, de momento, no ha afectado allí ya que precisamente este pasado miércoles comenzaban a exportar pulpo a Inglaterra "con certificado de origen".

Finalmente, ha recordado que estas empresas también tienen un gran componente en la hostelería y el turismo porque muchas están en el Canal Horeca que ahora mismo "está muerto", porque "la hostelería no está teniendo los ingresos que debe".