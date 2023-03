Espadas pide a Moreno que "busque una solución consensuada con el Gobierno" para los regadíos de Doñana

LA PUEBLA DE GUZMÁN (HUELVA), 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha pedido este lunes en La Puebla de Guzmán (Huelva), al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que se siente con el Gobierno central para "buscar una solución consensuada" para los regadíos de Doñana, ya que, "este problema no se resuelve solamente de manera unilateral llevando una proposición de ley al Parlamento andaluz", al tiempo que ha subrayado que el PSOE "se ha brindado para buscar ese acuerdo".

A preguntas de los periodistas durante una visita a la Planta fotovoltaica de El Andévalo sobre la Proposición de Ley registrada conjuntamente por PP y Vox sobre la regulación de las zonas de regadío de la Corona Forestal de Doñana, Espadas ha subrayado que la postura del PSOE "es clara", ya que "siempre se ha reconocido que había un problema que resolver en el territorio", y por tanto, "no hemos negado la evidencia de la necesidad de un debate y de la búsqueda de un consenso para resolver el problema que tienen agricultores en la zona".

"Ahora bien, la cuestión es cómo se aborda la resolución del problema y ahí es donde discrepamos con el Partido Popular. El PP ha hecho de este asunto, tanto el año pasado por estas mismas fechas como ahora, una herramienta electoral para captar votos, mientras que nosotros lo que queremos es resolver los problemas que tiene el territorio", ha enfatizado.

Por ello, Espadas ha pedido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que "dé la cara y plantee una propuesta de solución del problema de forma acordada con el Gobierno de España" porque "si las dos administraciones no están en esto no se va a resolver el problema" y porque "este no se soluciona solamente de manera unilateral llevando una proposición de ley al Parlamento, se lo dijimos hace un año y se lo hemos vuelto a decir ahora".

Al respecto, el secretario general ha defendido que el PSOE ha brindado "su disposición a buscar ese acuerdo", toda vez que ha reiterado que ese acuerdo "hay que buscarlo con una comisión bilateral entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Junta de Andalucía".

"Que no haya ninguna duda en el territorio que nosotros vamos a estar en la búsqueda de soluciones a sus problemas, pero desde el acuerdo y no desde el conflicto porque este lo único que nos genera es una debilidad tremenda frente a la Unión Europea, que entiende que no debe haber conflicto en relación con el agua y la agricultura en esa zona, porque en Bruselas el conflicto se ve como situaciones de peligro al ecosistema de Doñana y a la imagen de los productos de la zona y eso no lo debemos permitir", ha aseverado.

Por todo ello, Espadas ha apelado a la "responsabilidad" del presidente de la Junta para "que pare y se siente con el Gobierno de España y busque ese acuerdo que técnica y jurídicamente es posible" pero "requiere de menos soberbia y menos unilateralidad y mucha más disposición al diálogo".

"Acuerdo, como parece, que el consejero de Medio Ambiente trasladó al Gobierno de España y que desgraciadamente ha desaparecido en los últimos días. Una voluntad de diálogo del Consejero, incluso del presidente mostrada en algunas declaraciones, se ha esfumado. Por ello, les pido que vuelvan al sentido común y a la responsabilidad y se sienten con el Gobierno de España, porque es lo que está esperando la gente en el territorio, soluciones no simplemente iniciativas para conseguir votos dentro de unas elecciones dentro de un par de meses", ha concluido.