Familia del desaparecido en Candón (Huelva) pide que se amplíe el informe sobre las comunicaciones de su móvil

BEAS (HUELVA), 28 May. (EUROPA PRESS) -

La familia de Jorge Alamillo, el hombre de 41 años que lleva desaparecido desde este domingo cuando salió a andar en la aldea beasina de Candón, ha pedido al juzgado que se amplíe el informe sobre las comunicaciones de su móvil al objeto de poder acotar la zona de búsqueda.

En un comunicado, remitido a Europa Press, la familia ha agradecido la "labor incansable" de la Guardia Civil y los voluntarios particulares que están ayudando en las batidas para intentar localizarlo.

No obstante, la familia ha indicado que "a día de hoy no tienen el informe técnico de rastreo de su móvil" porque por error dieron a la Guardia Civil el nombre de otra compañía y no la que tiene Jorge. Así,

a través de su abogada han pedido una ampliación de ese informe de la empresa de telefonía correcta al juzgado, que éste "ha rechazado, por lo que han tenido que recurrir la resolución" judicial.

La familia sostiene que "el juez acuerda el oficio a la empresa de las llamadas, pero no del tráfico de comunicaciones; lo que haría más adecuada la localización de Jorge". Así las cosas, esperan que "rectifique cuanto antes" a fin de facilitar al perito de esta parte la información de la empresa de telefonía y "poder cuanto antes localizar los pasos de Jorge desde su desaparición".

"No entendemos esta negativa del juzgado", han indicado, resaltando que la petición sobre la compañía debe hacerse a la correcta y no a la empresa que por error dieron en un primer momento. En su opinión, "deben agotarse todas las posibilidades de los técnicos para la localización de Jorge", reiterando a "todas las autoridades que nos dejen colaborar en este único objetivo común" ya que "poner trabas no es el camino", han concluido.