Fernández-Pacheco remarca en el Parlamento que la PDL de Doñana (Huelva) es un "hito para preservar el acuífero"

SEVILLA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, ha remarcado este jueves en la sesión del Pleno del Parlamento andaluz que la Proposición de Ley (PDL) de PP y Vox sobre los regadíos de la Corona Norte de Doñana supone "un hito fundamental para preservar el acuífero" del parque, ya que "en ningún caso habla de aguas superficiales".

Así ha respondido el consejero a una pregunta formulada por el parlamentario del Grupo Mixto, Ignacio García Sánchez, que durante su intervención ha acusado a ambos partidos de "volver a presentar una ley que pretende secar Doñana".

A este respecto, Fernández-Pacheco ha espetado al diputado que "lo preocupante no es que crea que Doñana vaya a convertirse en un desierto", sino que acuda al Parlamento a "hacer oposición sin haberse leído la PDL", algo que el consejero considera "dramático".

En este sentido, ha asegurado que la propuesta "siempre habla de aguas superficiales, zanjando la posibilidad de que, en ningún caso, se extraiga un solo litro de agua del acuífero".

"Lo fácil es venir al Parlamento y plantear un enfrentamiento entre Doñana y los agricultores, eso es simple, para eso, vale cualquiera. Lo complicado, realmente, es remangarse y buscar soluciones imaginativas y aportar futuro a aquellos que lo requieren", ha enfatizado.

De este modo, ha señalado que la Proposición de Ley "no otorga agua absolutamente a nadie" y que "la posibilidad de obtener esos recursos será siempre con agua superficial", por lo tanto "queda prohibido tajantemente sacar un solo litro de los acuíferos de Doñana".

Asimismo, ha reafirmado que es una ley que "en absoluto amnistía a nadie que tenga un procedimiento sancionador en curso, a nadie, todos los procedimientos sancionadores culminarán, se terminarán, y tendrán la responsabilidad de administrativas patrimoniales o penales que corresponda", toda vez que ha añadido que es una iniciativa que "refuerza como nunca los compromisos ambientales de la Junta de Andalucía en Doñana".

"Ustedes no son más ecologistas que nosotros, ustedes no creen en Doñana más que nosotros, a ustedes no les importa el medio ambiente más que a nosotros. Es mentira, y siento mucho romper esa pompa de cristal, pero este gobierno está comprometido con Doñana, lo ha estado y lo va a seguir estando en el futuro", ha finalizado.