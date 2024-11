El Festival de Huelva clausura su edición número 50

HUELVA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Huelva de Cine Iberoamericano ha clausurado su edición número 50 en una gala en la que se han entregado los galardones a las películas ganadoras y el Premio Ciudad de Huelva al actor Jose Coronado.

Según ha indicado el Festival en una nota de prensa, la Gala de Clausura ha arrancado con la voz de la cantaora Argentina, que ha interpretado el clásico 'La gata bajo la lluvia' acompañada de la Banda Sinfónica Municipal de Huelva y con un agradecimiento a los espectadores que han llenado las salas durante esta semana de cine en Huelva por parte del presentador de la misma, el periodista Adolfo Zarandieta.

"Hoy, a punto de bajar el telón de esta 50 edición, queremos rendir homenaje a todos aquellos que han hecho posible este camino: cineastas, actores, guionistas, productores, y, por supuesto, a ustedes, el público, a la ciudad. Gracias, Huelva, por ser hogar y punto de encuentro para el cine, ese arte que se convierte en esperanza cuando lo necesitamos y en celebración en una fecha tan especial como esta", ha asegurado Zarandieta.

A continuación, se ha proyectado un vídeo resumen de la edición, donde se ha ofrecido una pequeña muestra de lo que han sido estos días de proyecciones y multitud de actividades paralelas, que "han convertido a Huelva en punto de encuentro entre cineastas y público", con 147 títulos programados.

Tras una emocionante entrega de galardones a los premiados, Argentina volvió al escenario para interpretar el tema 'Mi amante amigo' antes de dar paso al momento culminante de la Gala de Clausura con la entrega del Premio Ciudad de Huelva al actor Jose Coronado, uno de los más queridos y valorados del cine español.

Para hacer entrega del premio subió al escenario el fundador y primer director del certamen, José Luis Ruiz, quien apenas pudo contener la emoción mientras aseguraba que "son 50 años que hemos trabajado para que este fuera un festival de primerísima calidad, y así lo ha sido".

Ruiz ha reconocido que "el de este año ha sido especial y lo que interesa es tener el fervor del público. Sin vosotros, el público, y sin los medios de comunicación, esto sería imposible de hacer. "Sois vosotros a los que yo les doy las gracias. Muchas gracias a todos", ha añadido.

Consagrado como uno de los mejores intérpretes españoles de su generación gracias a trabajos como el realizado en 'No habrá paz para los malvados', de Enrique Urbizu, Jose Coronado ha participado en casi 60 películas, más de una decena de montajes teatrales e innumerables series televisivas de éxito, las últimas de ellas para plataformas como Netflix.

Emocionado, ha mostrado su agradecimiento a Huelva y al Festival. "Gracias, no hay palabras más bonitas en nuestro diccionario. Y en este caso, nunca mejor traída para agradecer este honor que me hacéis. A ti primero, José Luis (Ruiz), por hacer esto realidad hace 50 años. Y muchas gracias a todos los que habéis mantenido vivo este festival tan nuestro y tan necesario para nuestras culturas. Hay que apoyar la cultura porque es lo que une nuestros continentes y lo que nos hace crecer y disfrutar de nuestro arte", ha manifestado.

Coronado ha continuado afirmando que se siente "profundamente agradecido". "Los onubenses sois muy generosos y me habéis demostrado mucho cariño y respeto. Este premio me hace mucha ilusión porque es el reconocimiento de una trayectoria. He llegado aquí porque he intentado ser buena persona", ha subrayado mientras se emocionaba.

La gala ha contado con un unánime respaldo institucional, con la asistencia de representantes de los organismos que conforman el Patronato de la Fundación: la presidenta de la Fundación Cultural Festival de Cine Iberoamericano de Huelva y alcaldesa de la ciudad, Pilar Miranda; el director del certamen, Manuel H. Martín; la delegada de Cultura y Deporte de la Junta en Huelva, Teresa Herrera; y el presidente de la Diputación, David Toscano, entre otras autoridades.

También han asistido representantes de los principales patrocinadores; la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, además de Ángeles Sánchez-Cueca, de la Fundación Atlantic Copper, y el director de Canal Sur Radio y Televisión en Huelva, Norberto Javier.

YA HAY FECHAS PARA LA 51 EDICIÓN

Antes de finalizar la Gala, Adolfo Zarandieta ha anunciado las fechas de la próxima 51 edición del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano, que se celebrará entre el 14 y el 22 de noviembre de 2025.

PREMIOS PARALELOS

También se han conocido los premios paralelos de la 50 edición del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano, que conceden diferentes instituciones y colectivos a las mejores películas y profesionales del certamen onubense.

El jurado de Radio Exterior de España, formado por Adela Mac Swiney, periodista especializada en cine y cultura; Elio Castro, periodista cinematográfico; y Eduardo Moyano, periodista especializado en cine iberoamericano y exdirector de REE, han decidido conceder su galardón a 'Memorias de un cuerpo que arde', dirigida por la costarricense Antonella Sudasassi.

El 'Premio Queer Camilo 2024', que concede El Foc Cultura con Orgullo, ha otorgado su galardón a 'Un hombre libre' (España, 2024), de Laura Hojman. El jurado ha estado compuesto por Bárbara Grande, Estela Rengel, Gele Fernández y Javier Alfonso.

El jurado de la Asociación Andaluza de Mujeres de Medios Audiovisuales (AAMMA), integrado por las cineastas Amada Santos, actriz; e Inés Romero, productora, ha decidido otorgar el premio AAMMA a la película brasileña 'Manas', de Marianna Brennand

'Manas' (Brasil, 2024), de Marianna Brennand, también se ha llevado el 'Premio a la película más solidaria' que concede el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Huelva.

El jurado integrado por Teresa Montoro (España), Irving E. Torres Yllán (México), Daniel Cholakian (Argentina), Antonio E. González Rojas (Cuba) y José Machado (Portugal) ha decidido que el Premio de la Asociación Periodistas Iberoamericanos de Cine recaiga en 'Memorias de un cuerpo que arde' (Costa Rica, España, 2024), de Antonella Sudasassi.

El Premio Corazón Roto que concede la asociación cardíaca Nuevo Camino para el Corazón Onubense (ANCCO) ha sido para 'México 86', de César Díaz. El Premio del IES Pablo Neruda al Mejor Largometraje de la 50 edición es para 'Memorias de un cuerpo que arde', de Antonella Sudasassi. El Premio al Mejor Cortometraje Internacional es para 'Tumbas vecinas', de José Antonio Gutiérrez Bustos. El premio Casa de Iberoamérica, que concede la Federación de Asociaciones Iberoamericanas de Huelva a la mejor película de la Sección Oficial a Concurso ha sido para 'No nos moverán' (México, 2024), de Pierre Saint Martin.

Finalmente, el Premio a la 'Mejor Fotografía de Largometraje de la Sección Oficial a Concurso', que otorga la Escuela de Arte León Ortega de Huelva y que decide un jurado compuesto por alumnado y profesorado perteneciente al Ciclo Formativo de Grado Superior de Fotografía de este centro educativo, es para la película 'Retrato de um certo oriente' (Brasil, 2024), de Marcelo Gomes. Asimismo, el Premio a la 'Mejor Fotografía de Cortometraje de la Sección Oficial a Concurso' que concede este centro educativo es para 'Jueves de marzo' (España, 2024), de Luis Murillo.

