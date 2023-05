Font (Vox) pide que se dé marcha atrás a la peatonalización del Paseo de Independencia de Huelva

HUELVA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la Alcaldía de Huelva por Vox, Wenceslao Font, acompañado por miembros de la lista con la que concurre al 28M, se ha referido este lunes, junto a la Plaza de la Merced, a "los problemas" que "la masiva peatonalización" de las calles "va a provocar a los vecinos y comerciantes de la zona, así como a los residentes de El Molino De la Vega y aledaños", por ello, ha pedido al Ayuntamiento que dé marcha atrás a la peatonalización del Paseo de Independencia.

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, el candidato ha recordado que, como portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de la ciudad en estos cuatro años, ha demandado que la plaza de la Merced "necesita un cambio" y, por lo tanto, está "a favor" de su transformación para "hacerla más accesible y disfrutable".

Sin embargo, ha lamentado que el equipo de gobierno "se ha olvidado de los aparcamientos subterráneos tan demandados por los vecinos, para que los residentes y los usuarios de los comercios tengan donde aparcar".

Además, Wenceslao Font sostiene que la "peatonalización masiva" de las tres calles que rodean la plaza afectará a la movilidad y la circulación.

"Sí estamos a favor de que se peatonalicen las vías del porche de la Catedral y la de la zona de bares, porque esas actuaciones serán positivas, pero el Paseo de Independencia debería quedar abierto al tráfico, puesto que es la vía que más tránsito tiene", ha abundado.

Por otra parte, el alcaldable ha criticado que los vecinos "no tenían información por parte del equipo de Gobierno sobre las peatonalizaciones y cuando se enteraron iniciaron una recogida de más de mil firmas", una movilización que, tal y como ha manifestado, "por desgracia no ha servido de nada porque, una vez más, el gobierno local socialista no les ha escuchado".

Así las cosas, ha pedido al equipo de gobierno "que escuche a los vecinos, que se reúna con ellos y dé marcha atrás a la peatonalización del Paseo de Independencia".