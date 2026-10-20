Forense señala que la bala "rompió" el corazón del fallecido en El Torrejón (Huelva) en 2024 y no hubo forcejeo

El acusado principal, M.S., durante la segunda sesión del juicio por el asesinato de El Torrejón en Huelva, en 2024. - Europa Press

HUELVA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La médico forense que practicó la autopsia del cuerpo de R.M., el fallecido por del tiroteo del 10 de septiembre de 2024 en el barrio de El Torrejón, en Huelva capital, presuntamente a manos de M.S --conocido como 'El Baba'--, ha indicado este martes que la bala disparada le originó la muerte de forma "muy rápida" por un shock hipobolémico, ya que le "rompió" el corazón. Igualmente, ha señalado que no se han hallado en el cuerpo restos que puedan indicar un forcejeo o defensa de la víctima.

Así lo ha manifestado en el tercer día del juicio que se celebra en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva y donde 'El Baba' se encuentra acusado como presunto autor de los delitos de asesinato consumado con alevosía --por el que Fiscalía pide 20 años--, homicidio en grado de tentativa --siete años-- y tenencia ilícita de armas --por el que pide un año y seis meses de cárcel--.

En este sentido, la forense ha explicado que la herida se produjo en el lado izquierdo del tórax y fue "limpia", atravesando el pericardio y el corazón y saliendo por el lado derecho de la espalda de forma "oblicua". En este sentido, ha subrayado que fue una herida "mortal de necesidad" e "imposible de revertir", toda vez que en su informe concluye que se produjo con una bala de 9 mm (milímetros) por su forma "regular".

De la misma manera, en el informe forense se refleja que, por cómo se distribuyen las manchas de sangre sobre la ropa y por la trayectoria de la herida, se deduce que el disparo se produjo mientras estaba de pie y que es compatible con recibir el disparo "desde una zona superior", lo que se correspondería con el relato de la exmujer del acusado, que este lunes señaló que 'El Baba' le disparó sin dejar que terminara de subir las escaleras, impactando "directamente contra él" y "matándolo"--.

Asimismo, la facultativa ha subrayado que la camiseta que llevaba el fallecido no tenía marcas ni quemaduras, por lo que, ha explicado, se puede inferir que el disparo se produjo con el brazo "extendido" y a una distancia de "más o menos un metro".

En este sentido, ha señalado que se diferencian entre cuatro tipos de disparos: A bocajarro --con la pistola pegada al cuerpo--, a quemarropa --no llega a estar pegada pero sí muy cerca--, a corta distancia --en menos de un metro o un metro-- y a larga distancia --distancias mayores a un metro--, por lo que cree que el disparo correspondería con alguno de los dos últimos grupos.

Igualmente, ha explicado que se tomaron muestras de manos y brazos para identificar si había restos o lesiones en el resto del cuerpo que pudieran indicar algún tipo de defensa, pero no se ha hallado nada, por lo que considera que se trató de "un ataque sorpresivo".

De otro lado, en referencia a si el fallecido podía portar un cuchillo a la llegada a la casa de 'El Baba', el informe de ADN realizado por los expertos que analizaron los vestigios encontrados en la zona señala que el mango del cuchillo presentaba "un perfil genético compatible" con la víctima mortal, según han declarado estos peritos.

INFORME DE BALÍSTICA

Este martes también han declarado como peritos miembros de la Brigada Provincial de Policía Científica de la Policía Nacional de Huelva, expertos en inspecciones técnico-oculares y de balística, que recopilaron los vestigios de la zona y realizaron el informe de las balas. En este sentido, han explicado que llegaron a las 14,15 horas y estuvieron realizando su trabajo hasta las 20,00 horas de ese 10 de septiembre de 2024.

Con respecto a los restos encontrados en el portal y en la casa del acusado de asesinato, han señalado que hallaron una bala a "escasos centímetros" del fallecido, así como numerosos disparos en el edificio --tres en el rellano--, uno de los cuales entró en la casa de una vecina. Al respecto, han apuntado que todas las vainas correspondían a un revólver 357 mágnum de 9 milímetros --coincidentes con la que mató a R.M.--.

Igualmente, han manifestado que en la casa de 'El Baba' también encontraron 13 vainas de estas balas en el suelo del salón junto a la televisión y una funda de arma de fuego. En este sentido, han explicado que las vainas de este tipo de arma se tienen que sacar del tambor --que cuenta con una capacidad de unas seis balas-- para poder recargar.

Asimismo, según han declarado, en una mesa del salón había otros 69 cartuchos de balas sin percutir --sin disparar-- compatibles con armas distintas y con hasta tres calibres diferentes --el peso de la bala según la carga-- y todas de un tamaño de 9 milímetros.

RESTOS EN EL COCHE DEL OTRO ACUSADO

De otro lado, con respecto al tiroteo que se inició en la calle y que acabó con la muerte de R.M. en el portal de la casa de M.S, han indicado que en el coche del otro acusado, L.M., hermano del fallecido, se encontraron seis vainas similares "todas percutidas con la misma arma" de 9 milímetros modelo parabelum, así como calcetines con munición, una bolsa con balas de pistola semiautomática y cargadores de pistolas compatibles que con la parabelum.

Según Fiscalía, L.M comparece como acusado de haber iniciado el tiroteo y piden para él 15 años y medio de cárcel por dos presuntos delitos de homicidio en grado de tentativa y tenencia ilícita de armas.

Al respecto, los expertos en balística han señalado que los disparos que se encontraron en los alrededores del portal de 'El Baba' tenían una altura --de 87 centímetros la más alta y 54 la más baja--, lo que indicaba que se podían haber realizado sentado o agachado, así como que los restos de pólvora en el coche de L.M. y la disposición de las vainas halladas en el mismo muestran "que se dispararon desde el interior".

Por otra parte, han apuntado que no se ha encontrado restos relacionados con armas de perdigones. A este respecto, aunque el examen examen médico recoge que el otro herido en el tiroteo refirió a la médico de Urgencias que se trataba de disparos de perdigones, la facultativa ha declarado este martes que desconocía de qué tipo de munición se trataba al no ser experta en esa área.

Igualmente, los agentes han señalado que en el coche de L.M. encontraron otros dos disparos de bala anteriores compatibles con munición de uno de los modelos de pistola halladas en la casa de M.S., así como han señalado que el coche no tuvo cadena de custodia hasta su inspección.

Asimismo, respecto a este acusado, el informe de ADN recoge que había restos de sangre del mismo en el interior de su vehículo. En este sentido, los expertos en balística han apuntado que el vehículo presentaba dos disparos de ese día --tras lo que este chocó contra otros estacionados y huyó de la zona--.

De este modo, uno de ellos no llegó a impactar contra él al quedarse la munición de la bala en la estructura de uno de los asientos, mientras que lo que impactó con él fueron restos de la otra bala que se rompió tras chocar contra el reposacabezas.

En cuanto a sus heridas, los informes médicos forenses señalan que las balas "tenían que venir desde atrás" del coche y que al chocar con una superficie "compacta" el proyectil perdió velocidad, por lo que le provocaron lesiones "leves". La bala entró por detrás de la oreja y salió por el pabellón auricular.