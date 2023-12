Las lluvias obligan a suspender las clases en el IES San Blas de Aracena (Huelva) y se retomarán el lunes

ARACENA (HUELVA), 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta en Huelva, Carlos Soriano, ha informado este viernes de que el equipo directivo del IES San Blas de Aracena ha tomado la decisión de desalojar las clases y suspenderlas, debido a que las fuertes lluvias han provocado que toda la zona perimetral de los edificios se hayan llenado de barro, y "eso ha provocado que haya habido también agua dentro del aulario" del centro. Así, el delegado ha explicado que espera que las clases se puedan retomar el próximo lunes.

Así lo ha manifestado Soriano en declaraciones a Europa Press, después de visitar el centro para conocer los desperfectos que se hayan podido ocasionar con las precipitaciones, que alcanzaron "más de 91 litros" por metro cuadrado "con el infortunio de que había una actuación de una obra colindante al edificio del IES San Blas, un instituto con más de mil alumnos y 103 profesores".

En este sentido, "una vez evaluados todos los daños, junto con el equipo directivo y el Ayuntamiento, se ha observado que los albornales no han sido capaces de tragar todo el agua que estaba cayendo, y además las hojas de los árboles --debido al fuerte viento de ayer en Aracena-- y el lodo han provocado que haya una masa compacta en los albornales y ese agua no haya drenado lo suficiente, provocando que haya tenido que entrar buscando el nivel en algunas aulas", ha explicado el delegado.

"Yo creo que la medida ha sido muy acertada por parte del equipo directivo, y ha sido respaldada por la Delegación", ha manifestado Soriano antes de añadir que los daños, "afortunadamente, solo han estado relacionados con cuestiones de suciedad y no hay daños materiales ni humanos".

A este respecto, el delegado ha informado de que las medidas que se han adoptado son "de limpieza exhaustiva", de forma que "se va a intensificar el servicio de limpieza, tanto con el personal laboral de la Junta de Andalucía, como el personal mixto contratado de empresa" a la que le ha agradecido "que se haya puesto a disposición de la Junta para resolver lo antes posible estas circunstancias y se puedan restablecer las clases".

"Lo importante es mandar un mensaje de tranquilidad a las familias, decirles que el centro ha actuado muy diligentemente, porque hay que preservar sobre todo la seguridad del alumnado y así se ha hecho. Y ahora estamos tomando las medidas de limpieza necesarias para que se pueda restablecer las clases lo antes posible. Nuestro objetivo es que las clases se puedan abrir el lunes, de tal manera que se va a trabajar intensamente tanto este viernes, mañana y tarde, como también si es necesario el sábado, para que esas clases se puedan restablecer el lunes".

En este punto, ha indicado que "si las circunstancias no lo permiten, entonces habrá que clausurar algún día más", pero "nuestro objetivo es trabajar para que las clases se restablezcan lo antes posible y que no haya más perjuicios para el alumnado, ya que nos encontramos en una fase muy importante del tercer trimestre, que son las fases de evaluación, y por tanto no queremos que se pierdan más días lectivos".

Asimismo, ha agradecido a "toda la comunidad educativa" su "especial sensibilidad" ante las circunstancias, así como al equipo directivo de este centro, "por la diligencia y la actuación que han tenido para resolver el problema lo antes posible".