La Fundación Caja Rural del Sur en Huelva ofrece este jueves el Concierto de Navidad a cargo del Teatro Lírico onubense

HUELVA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural 'José Luis García Palacios' de la Fundación Caja Rural del Sur en Huelva ofrece este jueves, a partir de las 20,00 horas, dentro de la programación lírica de la temporada, el clásico Concierto de Navidad que contará con la participación del Coro del Teatro Lírico onubense, acompañados al piano de Borja Otero y de Sergio Cano Amaro con el clarinete.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, la recaudación obtenida en este concierto extraordinario navideño será destinada a obras benéficas; en este caso a la parroquia San Vicente Mártir de Villarrasa.

El coro de la Asociación Musical Teatro Lírico de Huelva se fundó bajo la denominación de Coro Lírico de Huelva en 1996 y en 1998 se constituyó en asociación musical sin ánimo de lucro con el nombre de Asociación Musical Teatro Lírico de Huelva. Como su propio nombre indica, es un coro dedicado fundamentalmente al canto lírico y, sobre todo, al género de la zarzuela. Pero también incluyen en su repertorio la ópera, el oratorio y temas populares en versiones polifónicas.

Así, además de realizar conciertos de repertorios variados, el coro se dedica a producir y representar zarzuelas, entre las que se encuentran títulos como 'El Dúo de la Africana', 'La leyenda del beso', 'Gigantes y cabezudos', 'La del soto del Parral', 'Katiuska' o 'Los Gavilanes', entre otras.

En su dilatada trayectoria, cabe destacar su participación en festivales de música como el Festival Internacional de Música del Algarve y el estreno en España de la Messa Solemne de Giuseppe Verdi. También, la organización y participación en la Galas Líricas del Día de la Industria de Huelva de la Aiqbe.

Mediante un convenio de colaboración con la Fundación Caja Rural del Sur, organiza desde 2005 los conciertos de la temporada lírica que patrocina esta fundación, y que se han convertido en un evento de "gran acogida en la sociedad onubense".

Por otro lado, Borja Otero es pianista acompañante del Conservatorio Profesional de Música de Huelva donde compagina su labor docente con la actuación en conciertos tanto de solista como de música de cámara. Tras sus estudios en los conservatorios de Sevilla y Madrid --con los profesores José Antonio Coso, Pilar Bilbao y Manuel Carra-- amplía estudios becado por la Junta de Andalucía en Estados Unidos, donde trabaja con Phillip Lorenz, (asistente de Claudio Arrau) y Eduardo Delgado.

Durante su estancia en Estados Unidos ofrece recitales y conciertos en ciudades de California como Pasadena, Santa Cruz, Los Angeles, etc., y obtiene el ingreso en la Universidad del Sur de California en el programa de composición 'Scoring for Motion Pictures'. Fue premiado en diversos concursos como el Ciudad de Melilla, Gregorio Baudot, J.J.M.M. de Albacete y 'The Solist competition' de Marina del rey (California).

Asimismo, ha participado como solista con la Orquesta do Algarve en Portugal y ofreciendo conciertos a dos pianos con los pianistas Armando Mota y Marideli Rodríguez, con quién ofreció la integral para dos pianos del compositor Portugués Antonio Vitorino D'Almeida en Viana do Castelo. Participa asiduamente en conciertos de música de cámara y recitales

Por su parte, Sergio Cano Amaro ya con nueve años inició los estudios de Música en la Banda Municipal de su pueblo. Allí encontrará la motivación para comenzar los estudios académicos en el Conservatorio de Huelva donde acabará obteniendo el Título Profesional de Música en la especialidad de clarinete. Posteriormente, ha completado los estudios superiores en el Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo de Sevilla, alcanzando las más altas calificaciones y obteniendo Matrícula de honor en Música de Cámara, siendo seleccionado para actuar en el festival 'Músicas del siglo XX' de Argel.

Como complemento académico, ha realizado los estudios de Máster en Interpretación e Investigación musical por la Universidad Internacional de Valencia. Como clarinetista ha trabajado como solista en la orquesta de la Compañía Sevillana de Zarzuela, realizando una gira por Andalucía y Extremadura. Desde 2016 colabora con la Banda Sinfónica Municipal de Huelva, dando conciertos en la capital y participando en grabaciones de trabajos discográficos.

En el terreno de la dirección musical, es fundador de la Capilla Musical San Jorge de Palos de la Frontera. En 2018 toma la dirección de la coral Virgen de los Milagros de Palos de la Frontera. Desde principios de 2023 es director del Coro Teatro Lírico de Huelva. Además, compagina su labor como director e intérprete con la docencia, formando parte del profesorado de la Escuela Municipal de Música de Palos de la Frontera.