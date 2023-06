El Gobierno critica la política del PP en Doñana tras señalar la NASA que el humedal "se está secando"

HUELVA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno, así como diferentes partidos políticos, se han vuelto a posicionar en contra y han criticado la política de PP y Vox en Doñana, después de que un artículo de la NASA haya apuntado que los humedales del Parque Nacional de Doñana "se están secando debido a la demanda de agua subterránea por la agricultura, el turismo y la sequía".

En este sentido, la cuenta de twitter 'Nasa Earth' perteneciente a la agencia aeroespacial de Estados Unidos publicó este miércoles un tuit en el que apunta a que los humedales del Parque Nacional de Doñana "se están secando debido a la demanda de agua subterránea por la agricultura, el turismo y la sequía", toda vez que ha señalado que los científicos informan que "el 83% de los estanques del humedal se están inundando de forma menos extensa y durante menos tiempo de lo que se explicaría por el clima".

Asimismo, en el tuit se incluye un enlace a un texto, con fecha del 26 de junio, en la web https://earthobservatory.nasa.gov/, en el que se analiza la evolución de los humedales de Doñana. En dicho texto se señala que las marismas, humedales y dunas del parque nacional "proporcionan hábitat para cientos de especies de aves y otros animales en peligro de extinción", pero "en las últimas décadas", la misma agua subterránea que "impulsa los ciclos de inundación del humedal también es accesible para usos fuera del parque nacional" y apunta a que "la agricultura y el turismo más allá de los límites del parque han agravado cada vez más ese suministro de agua".

Asimismo, el texto de la Nasa alude a un estudio elaborado por científicos de la Estación Biológica de Doñana, en el que utilizaron imágenes Landsat para "cuantificar el alcance y la duración de las inundaciones en 316 estanques entre 1985 y 2018", toda vez que remarca que estos expertos "concluyeron que el uso de agua subterránea provocó que la mayoría de los estanques analizados se inundaran con menos frecuencia y, en algunos casos, se secaran por completo" y que "los impactos más notables aparecen directamente junto a donde se bombea el agua".

Por otro lado, este artículo expone que Doñana está declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y Reserva de la Biosfera, así como Humedal Ramsar de Importancia Internacional, pero "el desarrollo fuera del área protegida, además de la sequía prolongada, ha agravado el acuífero compartido y ha puesto en peligro el ecosistema y su estado de protección".

Por último, alude a que los agricultores "cerca del humedal han pasado de cultivar productos tolerantes a la sequía, como aceitunas y cereales, a cultivos más intensivos en agua, en particular fresas", ya que "España es uno de los principales exportadores de fresas, y la mayoría de ellas se cultivan en la provincia de Huelva, donde se encuentra Doñana".

REACCIONES

Este texto ha provocado numerosas reacciones entre diferentes partidos e incluso del propio Gobierno. Así, la ministra de de Ciencia e Innovación, Diana Morant, en su cuenta de Twitter, ha reprochado que "hasta la NASA ve ya que se está secando Doñana", por lo que "el PP de Feijóo pone en riesgo la economía y el patrimonio con sus 'huidas hacia delante'".

Además, el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha afeado a Moreno que haya realizado "tantas apelaciones al diálogo como línea protagonista" de su gobierno "cuando se niega a dialogar con el jefe de la oposición para buscar una alternativa a este callejón sin salida en el que nos ha metido" el presidente de la Junta "en relación con Doñana", según ha aseverado.

El líder socialista ha aludido así a la petición que lleva "desde septiembre" trasladando a Moreno para "sentarnos a hablar" ambos líderes políticos "sobre cuál es el problema real" que existe en el entorno del Parque Nacional de Doñana, y "cómo podríamos abordarlo sin tener en contra a toda la comunidad científica, a los técnicos, al Gobierno de España, a la Unesco, a la Comisión Europea y a todos los que opinan sobre esta materia".

Así las cosas, y tras acusar de "soberbia" a Moreno, Espadas ha concluido que el jefe del Ejecutivo andaluz ha vuelto "a intentar hacer un debate de investidura no siendo consciente de que lleva un año de esta legislatura y cuatro de la anterior" como presidente, y ha criticado así que su discurso ha sido una "pérdida de tiempo de una hora y media" que "se lo podía haber ahorrado" el presidente, según ha zanjado el líder del PSOE-A.

Por otro lado, la portavoz de Por Andalucía en el Parlamento andaluz, Inmaculada Nieto, ha subrayado "el negacionismo científico" que, según ella, practica el Gobierno andaluz, toda vez que ha aseverado que "el CSIC, las sociedades científicas, las personas que tienen prestigio internacional indubitado por su conocimiento de la gestión del agua en general y de la conservación de Doñana en particular, resulta que están en una conspiración internacional contra Huelva, de la que, por supuesto, usted también nos está defendiendo".

"La NASA se ha unido a esta conspiración. Menos mal que ya no tenemos un ministro astronauta, si no ya me imagino por dónde iba a ir la explicación de lo sucedido", ha añadido.

Asimismo, le ha contestado a Juanma Moreno sobre su petición de presentar "otra propuesta" para Doñana, que "todo el resto del mundo le está haciendo la otra propuesta, que se quede quieto, que cumpla el plan de la fresa, y que garantice que no se sobreexplota el acuífero".

Por su parte, el candidato número 1 al Congreso de los Diputados por Sumar en la provincia de Huelva, Rafael Sánchez Rufo, ha pedido este miércoles al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que atienda al "clamor de los Organismos Internacionales" para "poner en

valor" medidas que vayan encaminadas a salvar el Parque Natural de Doñana "empezando por la retirada de la PDL para aumentar los espacios agrícolas del entorno.

"No sabemos qué más hace falta para que el Gobierno de Juanma Moreno se de cuenta de lo que ahora le ha dicho la NASA pero lo que ya le han dicho otros organismos internacionales", ha enfatizado Rufo, que ha señalado que desde Sumar, "van a trabajar para defender Doñana y su biodiversidad y para defender al mismo tiempo un modelo agrícola en el Condado que sea sinónimo de generación de empleo".

Asimismo, el portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía en el Parlamento andaluz, José Ignacio García, ha lamentado que "el colofón" de la legislatura de Juanma Moreno "es Doñana" y que hayan "vetado a la ciencia que venga a este Parlamento", en referencia a los comparecientes rechazados en el trámite de los agentes sociales para que ofrecieran su opinión, además de blandir el informe de la NASA que ha señalado que "el 83% de las lagunas de Doñana se están secando por el turismo y la agricultura", por lo que ha pedido la retirada de la PDL.