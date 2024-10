El Gobierno insiste en que el proyecto del aeropuerto de Huelva "no reúne" las condiciones para ser de 'Interés General'

HUELVA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno insiste en que el proyecto el aeropuerto Cristóbal Colón "no reúne las condiciones que establece la normativa para que un aeropuerto pueda y deba ser considerado de interés general no se cumplen actualmente", toda vez que ha señalado que "la eventual infraestructura aeroportuaria proyectada en Huelva no existe hoy en día, se trata de un proyecto que no ha sido autorizado hasta la fecha".

Así ha respondido el Gobierno a varias preguntas formuladas por el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, el ejecutivo aclara, en primer lugar, que "la eventual infraestructura aeroportuaria proyectada en Huelva no existe hoy en día, se trata de un proyecto que no ha sido autorizado hasta la fecha por el Gobierno, a través del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible".

Al respecto, apunta que la situación de este proyecto "difiere, por tanto, de la de aeropuertos ya construidos y en funcionamiento, cuya autorización, certificación y apertura al tráfico fueron emitidas en su día bajo la legislación que en cada momento estuviera en vigor".

En este sentido, el ejecutivo remarca que "teniendo en cuenta que todavía no cuenta con la autorización de establecimiento, en el caso del proyecto de aeropuerto en Huelva", cuya declaración como de interés general se produjo en 2009, "se ha reevaluado el cumplimiento, a fecha de hoy, de las condiciones establecidas en la normativa".

Así, en la respuesta, el Gobierno indica que tras dicho análisis, "se ha constatado que las condiciones que establece la citada norma para que un aeropuerto pueda y deba ser considerado de interés general no se cumplen actualmente", por lo que "la decisión sobre si el proyecto ha de ser autorizado o no compete a la Junta de Andalucía, en virtud de su Estatuto de Autonomía".

"Mantener la declaración de interés general a este proyecto de aeropuerto, no solo resultaría contrario a la normativa, sino que desvirtuaría el régimen competencial que establece la Constitución Española y el estatuto de autonomía de la Comunidad Autónoma de Andalucía y privaría a la Junta de la posibilidad de ejercer sus competencias plenas", han subrayado.

"TRAMITACIÓN MÁS SENCILLA"

El pasado mes de julio, la subdelegada en Huelva, María José Rico, informaba de que el Gobierno central, a través del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, daba "un importante paso para agilizar la tramitación del aeropuerto Cristóbal Colón de Huelva" al quitar la calificación que mantenía hasta ahora como "de interés general", por lo que asegura que "le va a dar a la Junta capacidad para decidir sobre esta propuesta".

En ese entonces, Rico afirmaba que "de este modo estamos dando vía libre a una tramitación más sencilla, más ágil y más rápida, administrativamente hablando, tal y como viene demandando toda la provincia", algo que valoraba como "una buena noticia para Huelva".

"El Ministerio, en cumplimiento de la normativa de aplicación a la calificación de los aeropuertos civiles, ha analizado la inviabilidad de considerarlo como un aeropuerto de interés general, por considerar que no reviste actualmente las condiciones para mantener esta calificación que inicialmente se le dio. Por ello también va a suponer una ventaja de agilidad en lo que es la tramitación del mismo, por cuanto no se le van a exigir una serie de requisitos como se venía haciendo en caso de considerarlo interés general, como por ejemplo es el plan director", destacaba la subdelegada.

AEROPUERTO

Por otro lado, el pasado 25 de julio se presentó institucionalmente el Aeropuerto Cristóbal Colón de Huelva donde se dio a conocer sus nuevos accionistas, la Caja Rural del Sur, Grupo AZVI y Avoris (Barceló), que mostraron su confianza en la viabilidad de esa obra de infraestructura, entendiéndola imprescindible para el 'despegue' de la provincia.

La propiedad del aeropuerto, originalmente formada por la Diputación Provincial de Huelva y la Cámara de Comercio, ha evolucionado con el tiempo. En 2015, Huelva Desarrollo y Progreso del Grupo Lyncis se unió como accionista, y en 2019, esta última adquirió el cien por cien del accionariado por indicación del Ministerio de Fomento.

Finalmente, los accionistas señalaron que el aeropuerto tiene capital privado "porque el Estado no ha querido hacerlo público" y Huelva "tiene el mismo derecho que el resto de España a tener aeropuerto", al tiempo que apuntaron que "Huelva no tiene nada que ver con otros aeropuertos fallidos como el de Ciudad Real" y "en el peor de los casos, si falla el proyecto, el Estado es responsable subsidiario" pero "es mucho mejor que si se hace de forma pública", por lo que creen que "no hay excusa" para que no sea de interés general.

Asimismo, explicaron que el aeropuerto tiene una inversión de cien millones de euros e iría ubicado en Gibraleón, colindando con Cartaya, algo que "han decidido los distintos ministerios" de seis alternativas planteadas, por "cuestiones ambientales".

COLABORACIÓN

Por otro lado, el pasado 5 de septiembre, representantes del Gobierno, la Junta de Andalucía y de la sociedad Aeropuerto Cristóbal Colón se reunieron para avanzar en el proyecto del aeropuerto. Para ello, han anunciado que, a petición de los promotores, ambas administraciones firmarán un convenio de colaboración para ayudar a desbloquear el avance de esta infraestructura --de capital completamente privado-- que no estará lista a corto plazo, según han indicado desde la propia sociedad, que considera que debe ser "estratégico" para el Gobierno.

Así, el secretario general de Transportes Aéreo y Marítimo del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible señaló que el Ministerio ha acudido a la reunión para "tratar de aportar soluciones" y "para sacar adelante el futuro aeropuerto Cristóbal Colón", que está sujeto a una declaración de interés general "que se hizo bajo una normativa distinta a la que posteriormente se modificó" y el Gobierno cree que "esa misma declaración es la que viene imposibilitando su propio desarrollo desde hace más de 15 años".

Asimismo, destacó que el Ministerio de Transporte se ofrece a "acompañar en todo el proceso, tanto al promotor como a la Junta, para posibilitar que este aeropuerto salga adelante tanto en lo relativo a los servicios que tengan que prestar los distintos centros del Ministerio en el futuro aeropuerto como en el propio desarrollo del procedimiento".

"Por parte del promotor se nos ha ofertado esa posibilidad de firmar un convenio de colaboración entre las administraciones y el propio promotor, en el que se recojan estas voluntades. Veremos el convenio, veremos el texto y con la mejor de las voluntades y tratando de sacar adelante este proyecto nos pondremos a trabajar en ello", ha remarcado.