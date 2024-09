Gobierno y Junta colaborarán para crear el aeropuerto de Huelva, que no será de interés general ni estará a corto plazo

HUELVA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Representantes del Gobierno, la Junta de Andalucía y de la sociedad Aeropuerto Cristóbal Colón se han reunido este jueves en Huelva para avanzar en el proyecto del aeropuerto. Para ello, han anunciado que, a petición de los promotores, ambas administraciones firmarán un convenio de colaboración para ayudar a desbloquear el avance de esta infraestructura --de capital completamente privado-- que no estará lista a corto plazo, según han indicado desde la propia sociedad, que considera que debe ser "estratégico" para el Gobierno.

Así lo han manifestado en rueda de prensa el secretario general de Transportes Aéreo y Marítimo del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Benito Núñez; el viceconsejero de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta, Mario Muñoz, y el presidente del consejo asesor de la sociedad del Aeropuerto Cristóbal Colón, Daniel Toscano.

Al respecto, Toscano ha subrayado que se trata una mesa de trabajo para seguir trabajando en el proyecto y "darle viabiliad", de forma que "sea una realidad lo antes posible", toda vez que ha indicado que "no será a corto plazo" por "todos los hitos que tiene que cumplir".

El presidente del consejo asesor de la sociedad ha recordado que hace aproximadamente un mes y medio "se le dio vida de nuevo al proyecto con la entrada de nuevos socios que impulsaban el aeropuerto", pero que se encontraron con la noticia de que "iba a dejar de ser o podía existir la posibilidad que dejará de ser estratégico para el Gobierno de España". Por ello, ha apuntado que esa es la razón que ha impulsado esta mesa de trabajo para "poder analizar y afrontar cuáles serían los siguientes pasos del proyecto sin esta determinación del Gobierno de España".

Finalmente, ha manifestado que desde la promotora entienden que el proyecto "debe ser estratégico" para el Gobierno de España y para el Gobierno autonómico. "Tiene que ser un proyecto vital y estratégico para toda para toda la comunidad para todo para toda la nación y así nos lo han trasladado también los sectores empresariales que están muy ilusionados con el aeropuerto Cristóbal Colón", ha añadido al tiempo que ha remarcado que este jueves se "han dado pasos" y se va a proponer un convenio de colaboración a ambas administraciones "para poder desbloquear esta situación".

Por su parte, el secretario general de Transportes Aéreo y Marítimo del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha señalado que el Ministerio ha acudido a la reunión para "tratar de aportar soluciones" y "para sacar adelante el futuro aeropuerto Cristóbal Colón", que está sujeto a una declaración de interés general "que se hizo bajo una normativa distinta a la que posteriormente se modificó" y el Gobierno cree que "esa misma declaración es la que viene imposibilitando su propio desarrollo desde hace más de 15 años".

Por ello, Núñez ha afirmado que "tenemos una oportunidad ahora para que este aeropuerto por fin pueda ver la luz bajo un amparo distinto de una administración como es la Junta de Andalucía, que puede tener un interés en promover y en facilitar el desarrollo del mismo".

Asimismo, ha destacado que el Ministerio de Transporte se ofrece a "acompañar en todo el proceso, tanto al promotor como a la Junta, para posibilitar que este aeropuerto salga adelante tanto en lo relativo a los servicios que tengan que prestar los distintos centros del Ministerio en el futuro aeropuerto como en el propio desarrollo del procedimiento".

"Por parte del promotor se nos ha ofertado esa posibilidad de firmar un convenio de colaboración entre las administraciones y el propio promotor, en el que se recojan estas voluntades. Veremos el convenio, veremos el texto y con la mejor de las voluntades y tratando de sacar adelante este proyecto nos pondremos a trabajar en ello", ha remarcado.

LA JUNTA LAMENTA QUE NO SEA DE INTERÉS GENERAL

De otro lado, el viceconsejero de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta ha lamentado que el Gobierno de España haya decidido anular la declaración de interés general, "que se consiguió en el 2009" tras iniciarse la tramitación "en el 2005", por lo que ha mostrado la "sorpresa" de la administración andaluza porque "evidentemente esto es malo para el proyecto".

El viceconsejero ha remarcado que el hecho de que "un proyecto tenga una solvencia y un soporte por parte del Estado le da mucho más potencialidad, le da más capacidad comercial" por lo que no ven que retirar esta declaración "sea algo positivo" ya que "en lugar de eso lo que conseguimos es un retroceso".

"Esto lleva ya más de 20 años de tramitación. Iniciar la tramitación a través de la Junta de Andalucía supondrá que todos esos 20 años se han perdido de tramitación ya que, evidentemente, la Junta tiene también su tramitación interna", ha manifestado antes de solicitar al Gobierno "que reconsidere la propuesta de anular la declaración de interés general de un aeropuerto ya establecida hace muchísimos años y, más aún, con un argumento de utilizar una modificación del real decreto que determina las calificaciones de los aeropuertos, que es una modificación de este real decreto que se hizo hace 13 años".

En este punto, ha afirmado que la Junta de Andalucía "va a apoyar cualquier iniciativa que suponga la mejora desde el punto de vista social, económico y prosperidad para Andalucía", pero ha criticado que la propuesta que el Ministerio hace es "remitirnos la información", pero "necesitamos tener esa documentación de la que, hasta ahora, no tenemos ni un papel. No conocemos el proyecto", ha remarcado.

"Tenemos que conocerlo, tenemos que analizarlo y, en función de esa análisis, la Junta de Andalucía se pronunciará. Se ha planteado la posibilidad de un convenio de colaboración, de que nos van a mandar un borrador de convenio en el que el Ministerio quiere colaborar para ayudar. Nosotros estamos abiertos a recibir cualquier propuesta. Cuando recibamos la propuesta haremos las manifestaciones que correspondan, pero ahora mismo no tenemos nada sobre la mesa", ha añadido Muñoz.

Por su parte, el secretario de Estado ha señalado que "a día de hoy el aeropuerto no cumple las condiciones para ser de interés general del Estado" porque en la normativa que lo regula se establecen los cuatro criterios que tiene que cumplir un aeropuerto para ser considerado como de interés general" y que "de los informes que se han solicitado, ninguno de estos supuestos se cumplen para ese proyecto", lo cual, ha añadido, "no significa que no sea de interés, significa que no afecta a esos intereses del Estado".

Al respecto, el viceconsejero ha incidido en que "si pierde la interés general, pierde el respaldo institucional, la financiación en todo caso que pueda proceder del Estado, la posibilidad de integración en tráficos aéreos de otra categoría, e incluso, capacidad comercial. Pierde el aeropuerto en sí, pierde Huelva y pierde Andalucía".

Finalmente, los promotores han subrayado que el aeropuerto planteado es "muy modesto económicamente, muy sostenible y muy viable" ya que "estamos hablando de un aeropuerto que va a tener una cooperativa agraria dentro de la misma infraestructura y que va a tener laboratorio de hidrógeno". "Estamos hablando de que no solo se trata de un aeropuerto, se trata de un proyecto tecnológico y estratégico para toda nuestra provincia. Y tenemos la financiación. Lo único que queremos es que las administraciones se coordinen y que colaboren para poderlo sacar adelante".