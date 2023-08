González (PP) asegura que si hay otro Gobierno de coalición habrá "cuatros años más sin infraestructuras" en Huelva

HUELVA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en Huelva, Manuel Andrés Gonzalez, ha asegurado que "si hay un nuevo Gobierno de coalición, un Gobierno Frankenstein" serán "otros cuatro años más en blanco en cuanto a infraestructuras" para la provincia, toda vez que ha reclamado la "importancia" de la llegada del AVE y ha criticado "que no hay fecha ni proyecto" para ello.

En una entrevista concedida a Europa Press, González ha lamentado que la llegada del AVE a Huelva, que es "fundamental", durante el Gobierno de Rajoy tenía "fecha concreta". De hecho, el que fuera su consejero de Fomento, Íñigo de la Serna, "lo dijo muy claramente durante una visita que realizó a Huelva".

"Él dijo que si Rajoy y el PP hubieran seguido gobernando estarían muy avanzadas las obras, que muy pronto llegaría el AVE a Huelva. Pero en estos cinco años no hemos oído hablar nada sobre esta infraestructura. Bueno, hemos oído y hemos visto cómo el gobierno de Sánchez, cada vez que salía un mapa con las infraestructuras ferroviarias no aparecía la conexión entre Sevilla y Huelva", ha enfatizado.

Asimismo, ha recordado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "ha pedido personalmente al presidente del Gobierno la llegada del Ave a Huelva".

"Por tanto, yo espero y deseo que tengamos un gobierno conforme a lo que han pedido los españoles, a través de su voto, en las urnas y que sea un gobierno de Feijóo y del Partido Popular, porque como tengamos un nuevo Gobierno Frankenstein, me temo mucho que van a volver a pasar otros cuatro años en blanco para las infraestructuras de la provincia", ha aseverado.

Por ello, ha insistido en que la provincia está "paralizada" porque "los socialistas no han hecho ni una sola obra de inversión importante en Huelva en los últimos cinco años".

"Yo en muchas ocasiones he retado a los dirigentes socialistas de la provincia para que me dieran una sola obra de infraestructura importante que haya hecho Pedro Sánchez en Huelva en los últimos cinco años. Todavía estoy esperando a que me contesten. Pero lo peor es que esos años en blanco han contado con la complicidad y el amparo de los dirigentes socialistas en Huelva", ha enfatizado.