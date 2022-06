Asociación de Memoria Histórica ofrece su apoyo a los ayuntamientos para localizar y recuperar fosas

HUELVA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de la Memoria la provincia de Huelva (Amhph) ha anunciado que se está poniendo en contacto con los ayuntamientos de la provincia para ofrecer sus servicios para el asesoramiento, localización, búsqueda, exhumación y recuperación de las fosas comunes y solicitar las ayudas del Gobierno central para esta labor. Del total de municipios, 44 de ellos aún no han solicitado ayudas.

Según ha explicado su presidente, Fernando Pineda, a Europa Press, "se realizó un listado sobre aquellos municipios en los que hay constancia de fosas o vecinos represaliados", por lo que "en un primer lugar se comenzó con aquellos que cumplían con los requisitos de la normativa del Gobierno central y se comprobó que 44 localidades que aún no habían solicitado ningún tipo de subvención".

No obstante, esto no es fruto del desconocimiento, sino, según ha apuntado Pineda, "que a diferencia de otros, en estos pueblos no ha habido un movimiento, asociaciones o al no haber documentada fosas, se piensa que no hubo represaliados".

Al respecto, el presidente de la asociación ha subrayado que "en prácticamente todos los municipios se podría realizar algún tipo de investigación", ya que "aunque en algunos sitios se sabe que no existen fosas, en Huelva lo que hubo fue represión y la mayoría de los asesinados no están en su pueblo de origen. Un ejemplo es el caso el Cerro de Andévalo del que hay constancia de un centenar de víctimas, pero ninguna de ellas están en la localidad".

De este modo, desde la asociación se está animando a los ayuntamientos a solicitar estas ayudas que concede el Gobierno central y, para ello, pueden contar con sus investigadores y voluntarios e incluso se han comprometido a realizar todas las gestiones oportunas.

En esta línea, la asociación ha comenzado por aquellos que según la normativa del Gobierno central "tenían más fácil" el poder acceder a esas ayudas, es decir, municipios en los que haya más de una fosa y más de cien víctimas en ellas, por lo que se contactó con Aracena, Aroche, Gibraleón, Rociana del Condado y Rosal de la Frontera. Hay una sexta población, El Cerro de Andévalo, en la que el mapa de fosas indica la inexistencia de enterramientos de este tipo, aunque se tiene constancia de un alto número de víctimas.

El objetivo siempre ha sido continuar con el resto de municipios, pero Pineda ha lamentado que las investigaciones "se han encontrado con un parón desde la Junta", ya que "se iniciaron diferentes trabajos, pero se tuvieron que paralizar con algunos de ellos con las ayudas incluso ya caducadas y pidiendo aplazamientos de las mismas".

"El Gobierno central decidió asumir esta materia y conceder subvenciones que son con las que estamos gestionando los trabajos que se están realizando en la actualidad. No obstante, yo estoy esperanzado con el nuevo Gobierno, ya que el PP no votó en contra de la aprobación de la Ley Andaluza de la Memoria Histórica, por lo que creemos que esta situación estaba provocada por la influencia de Vox, que no quiere saber nada de Memoria", ha subrayado Pineda.

De este modo, el presidente de la asociación ha detallado que en la actualidad se está trabajando en diferentes puntos. Por ejemplo, se sigue actuando en Nerva, "que ha sufrido un parón de cuatro años", en Bonares, "que se empezó no hace mucho, está estudiada y ya hay cuatro exhumados, pero hay que reclamar mas subvenciones para seguir adelante".

Por otro lado, el presidente se ha referido a la fosa de San Juan de Puerto, "en las que hay contabilizadas 24 personas, pero ninguna de ellas es del propio pueblo"; también ha comentado que está abierta la fosa de Minas de Riotinto, con algunos exhumados; y en El Campillo "esta ya aprobado y buscando las fosas comunes".

DATOS DE VÍCTIMAS

Los datos con que cuenta la asociación indican que el municipio de Aracena cuenta con un número de víctimas documentadas de 150 vecinos asesinados por los militares golpistas, de los cuales, sólo 118 lo fueron en el término municipal. Otras tres personas fueron víctimas del frente de guerra y 29 vecinos murieron asesinados en otros municipios.

En cuanto a las personas en la fosa común del cementerio municipal, la investigación fija una cifra presunta de 145 personas, entre los vecinos del municipio y los de otros territorios (118 de Aracena, 15 de Huelva, nueve de Sevilla y tres personas de Badajoz).

Por otro lado, Aroche tiene documentadas 238 víctimas, vecinas del municipio, más tres en frente de guerra. En cuanto a las personas arrojadas a la fosa común del cementerio municipal, la investigación fija una cifra presunta de 220 vecinos.

Asimismo, Rociana del Condado cuenta con un número de víctimas documentadas de 130 vecinos asesinados por los militares golpistas, de los cuales, sólo 67 lo fueron en el término municipal. Otras tres personas fueron víctimas del frente de guerra y 69 vecinos murieron asesinados en otros municipios (22 personas en Huelva, 19 en Sevilla, siete en Niebla, tres en Bonares, una en Almonte, una en Gerona, una en Villalba y nueve desconocidos en Rociana).

Fruto de la investigación realizada por la asociación, Gibraleón tiene documentadas 60 vecinos asesinados, (39 personas en el municipio, 18 en Huelva, 2 en Cartalla y 1 en Sevilla) más 3 fallecidos en Frente de Guerra. También se tienen referencias de 24 personas asesinadas en Gibraleón procedentes de municipios cercanos.

Además, Rosal de la Frontera cuenta con un número de víctimas documentadas de 94 vecinos asesinados por los militares golpistas, de los cuales, 85 lo fueron en el término municipal y nueve personas murieron asesinados en otros municipios (siete en Huelva, una en Paymogo y una en Portugal). También consta un fallecimiento en frente de guerra.

Finalmente, en el caso de El Cerro de Andévalo, se indica por parte de la Ahmph que no habría fosa en el cementerio local, aunque sí un amplio número de vecinos asesinados y enterrados en otros lugares, como San Telmo o Calañas.

La Asociación de Memoria Histórica de la provincia de Huelva tiene como uno de sus objetivos fundamentales colaborar con las instituciones para poder reparar la memoria de las víctimas del franquismo. Especialmente con los Ayuntamientos, ya que los vecinos y vecinas de sus municipios sufrieron directamente la feroz represión franquista en nuestra provincia, siendo sus familiares las víctimas que sufren todavía la pérdida de sus seres queridos.