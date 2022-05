Por Huelva pide que se "prioricen los problemas de la provincia" frente "a autonómicos o nacionales"

HUELVA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato a las elecciones andaluzas y presidente del partido provincial Por Huelva (XH), Joaquín de la Torre, ha llamado este martes a la ciudadanía de toda Huelva a centrarse "por primera vez en su historia, en solucionar primero los problemas que acucian a la provincia y no a intentar resolver los del país o la comunidad autónoma".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, De la Torre ha asegurado que "ha llegado el momento de priorizar los intereses" de Huelva "sobre el del resto de provincias, porque la brecha social de la provincia respecto a la media andaluza y española es cada vez mayor".

"Huelva ha sido siempre una provincia ejemplar en su contribución al conjunto de Andalucía y de España, con los recursos de la provincia y el trabajo de los onubenses, pero ese nivel de trato no ha sido recíproco por parte de los partidos políticos que han estado a cargo de las distintas Administraciones. Precisamente ese trato desigual, nos ha relegado al vagón de cola de las provincias con menos infraestructuras y servicios públicos no solo de Andalucía, sino de España", ha aseverado el candidato.

En este sentido, De la Torre ha subrayado que los onubenses han acudido a cada cita electoral "creyendo que los problemas particulares de Huelva se resuelven con políticas de Estado, virando nuestro voto de izquierda a derecha o viceversa pensando que así se solucionarían nuestros problemas", pero "cada vez se ha ido a peor".

"Ese error sumado al interés partidista de nuestros representantes políticos es el que nos ha llevado hasta esta situación casi al límite del punto de no retorno. Si preguntas a cualquier ciudadano de la calle te confiesa que no ve ningún futuro en nuestra provincia y que seguramente tendrán que irse fuera a buscar trabajo. Esa es la realidad", ha criticado el candidato.

Además, el presidente de XH ha señalado que "la Izquierda y la Derecha española se complementan perfectamente, ya que "su permanente falta de diálogo y consenso son la razón de su propia existencia", por ello "se han sentido muy cómodos durante todos estos años repartiéndose el tablero de juego, y posicionando sus figuras con el soporte de los peones nacionalistas y regionalistas, para alcanzar el cien por cien del mapa político".

"Esta situación, desgraciadamente, no va a cambiar en el futuro e irá a peor. Cada vez hay más partidos en la mesa para repartir la tarta de las inversiones, y si Huelva no se sienta a esa mesa, terminará por no recibir ni las migajas, como ha ocurrido hasta ahora", ha abundado.

Al respecto, De la Torre ha remarcado que desde las direcciones regionales y nacionales de los distintos partidos "avivan la confrontación social como arma electoral, y anuncian promesas vacías que repiten cada cuatro años, como si alguno de ellos nos hubiera conseguido algo en los últimos 30 años de democracia, más allá de situar a Huelva a la cola de inversiones, servicios y tasa de desempleo y abandono escolar".

"Huelva tiene una oportunidad histórica en las próximas elecciones para dejar atrás las diferencias y empezar a trabajar, centrándonos sólo en solucionar nuestros problemas sin mirar si al lado de uno trabajan por Huelva personas de izquierda o de derecha. Sólo así se podrán establecer las bases de crecimiento para que las nuevas generaciones de onubenses tengan una oportunidad de quedarse en su tierra y no tener que salir fuera a buscarse un futuro" ha concluido.