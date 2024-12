Huelva Riega cree "contradictorio" que los agricultores tengan "el presupuesto más pequeño" en el Marco de Doñana

HUELVA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Huelva Riega, Fernando González, ha lamentado que "el presupuesto más pequeño" dentro del Marco de Actuaciones para Doñana y en el Plan de la Corona Norte sea "para indemnizar a los agricultores que van a dejar de cultivar sus tierras, su medio de vida" y cree que es "contradictorio" que "los ayuntamientos ya se hayan repartido el dinero" cuando se pregunta "qué es lo que van a aportar los ayuntamientos al desarrollo socioeconómico de la zona".

Así lo ha manifestado González en una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha subrayado que "lo que le gustaría al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) es que no hubiera ninguna agricultura cerca del parque" pero que "tampoco hay tantas, porque no estamos hablando de que haya 40.000 o 50.000 hectáreas de riego alrededor", ha precisado antes de añadir que le parece "el colmo de la hipocresía y del sinsentido" que los agricultores del entorno de Doñana "vayan a ser los últimos que cobren".

El presidente de Huelva Riega ha señalado que le parece "curioso" que "le echamos la culpa de que el acuífero de Doñana no se recupere a las extracciones que se hacen de los sondeos legales, que están perfectamente legalizados y de los que extraen agua los confesionarios legales".

"No estoy hablando de los ilegales, que a los ilegales hay que perseguirlos", ha dicho antes de lamentar que "le echamos la culpa de que esté bajando el nivel del acuífero a los legales, pero nos olvidamos de que hay una o dos de las venas más importantes de suministro de agua al parque que llevan cerradas 26 años, porque el río Guadiamar no está vertiendo el agua donde lo vertía desde que pasó lo de Boliden. Entonces, si no entra agua y sacan, por poco que saquen, siempre va a ir para abajo".

En este punto, ha afirmado que "se culpabiliza a los agricultores de una gestión que es de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG)", al tiempo que se ha preguntado "por qué no deja que entre el agua del Guadiamar en el parque".

González ha criticado que las organizaciones ecologistas "cobren subvenciones por no hacer nada" y digan "que hay cerca de mil hectáreas de cultivos que ellos llaman ilegales" y que esto "lo justifican con una fotografía de satélite o aérea en la que en el mes de agosto dicen que hay mil hectáreas más de fresa", algo que ha tachado de "mentira" y cree que "no se lo inventan porque sí" sino que es porque "el Ministerio no lo puede decir".

"Entonces, que venga el presidente de la CHG y diga por qué tolera esas mil hectáreas ilegales. Lo que tendría que hacer es empezar a ir a la fiscalía y que el fiscal abriera procedimientos contra todos estos propietarios que según las organizaciones son ilegales. Pero eso no lo ha hecho, pues será porque no son ilegales, porque es todo mentira", ha concluido.