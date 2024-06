El IX Congreso Internacional de Frutos Rojos de Huelva debatirá sobre las soluciones a los "grandes retos" del sector

HUELVA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La novena edición del Congreso Internacional de Frutos Rojos, organizado por Freshuelva, y que se celebrará los días 19 y 20 de junio en la Casa Colón de Huelva, se convertirá "en una gran mesa de trabajo para analizar el presente y planificar el futuro del sector en un momento en el que tenemos grandes retos por delante como el agua, las infraestructuras, el cambio climático, la mano de obra, la desinfección de los suelos o la apertura de nuevos mercados", según ha destacado el presidente de Freshuelva, Francisco José Gómez.

Así lo ha manifestado en el acto de presentación del congreso, que ha contado con la presencia de la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda; del presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano; del director gerente de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, José Carlos Álvarez; y del presidente de la Fundación Caja Rural del Sur, patrocinador principal exclusivo del evento, José Luis García-Palacios Álvarez, Según ha indicado la organización en una nota.

El presidente de Freshuelva ha mostrado su agradecimiento a todas las instituciones y entidades colaboradoras y ha subrayado que "este congreso es un gran foro de encuentro y debate para productores, comercializadores, empresas auxiliares y administraciones, y en el que Huelva se convierte en la capital mundial de los frutos rojos".

Asimismo, Francisco José Gómez ha señalado que desde la asociación se encara esta nueva edición del Congreso Internacional de Frutos Rojos "con mucha ilusión, porque somos un sector ejemplo de unidad y fortaleza, de innovación y de sostenibilidad, y queremos mostrarlo al mundo entero, pero también cargados de responsabilidad, por la importancia de los retos que tenemos por delante y a los que tenemos que encontrar soluciones todos juntos para alcanzar la estabilidad que necesita nuestro sector".

Por su parte, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha indicado que "es un orgullo acoger el congreso aquí, en este espacio que tanto significa, donde podamos decir al mundo durante estos días que Huelva tiene una agricultura sostenible, de vanguardia, única, respetuosa con el medio ambiente y con una calidad incomparable".

La primera edil onubense ha afirmado que "el Congreso Internacional de Frutos Rojos nos permite estrechar los lazos de la capital con su provincia, convirtiendo durante dos días a la Casa Colón en el punto de referencia de un sector agrario que es santo y seña de esta tierra".

El presidente de la Diputación Provincial de Huelva, David Toscano, ha asegurado que "en un mundo donde la sostenibilidad económica, social y ambiental es cada vez más crucial, el sector de los frutos rojos emerge como un pilar estratégico. Es garantía de desarrollo socioeconómico, calidad, competitividad, excelencia e innovación, valores que impulsan el avance y el progreso integral de nuestra provincia", ha dicho.

Toscano ha explicado que el apoyo de la Diputación al sector "se traduce en acciones concretas, desde facilitar la presencia de nuestras empresas en ferias internacionales hasta colaborar estrechamente con eventos como este Congreso, que se ha convertido en un referente en el ámbito de la comercialización y la innovación en el cultivo de fresas, frambuesas, moras y arándanos".

Por su parte, el director gerente de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa), José Carlos Álvarez, ha subrayado el apoyo de la administración andaluza al congreso y al sector de los frutos rojos, destacando "la importancia que tiene para nuestra economía, además de ser un sector que es una referencia en innovación y sostenibilidad".

Además, Álvarez ha agradecido "el trabajo que desarrolla Freshuelva en la representatividad del sector" y, "por supuesto, en la organización de un Congreso que es el evento internacional más importante que se celebra en torno a los berries".

APOYO A ESTE "IMPORTANTE SECTOR"

Por último, el presidente de la Fundación Caja Rural del Sur, José Luis García-Palacios, ha señalado que "desde la primera edición de este congreso hemos estado apoyando este importante sector, que se ha convertido en un motor estable de la economía provincial de Huelva, convencidos de la estrecha vinculación que desde muchos años hemos mantenido con todos los actores de los frutos rojos, tanto con cooperativas y empresas, productores y comercializadores".

García-Palacios se ha mostrado convencido de que el congreso "ayudará al sector a proyectar desde Huelva la gran fortaleza económica, comercial y social que, en su conjunto, todo el sector de los frutos rojos ya posee".

PROGRAMA DE CONFERENCIAS

El noveno Congreso Internacional de Frutos Rojos, cuyas inscripciones ya pueden formalizarse a través de la web www.congresofrutosrojos.com, contará con la presencia de más de 1.500 profesionales y abordará los temas más importantes que preocupan al sector, tales como el agua, la desinfección, la comercialización con nuevos mercados o el valor social de la actividad productiva.

En este sentido, la organización, que ya dio a conocer las ponencias de Manuel Pimentel, que abrirá el Congreso el próximo 19 de junio con la conferencia inaugural, y del analista económico y divulgador tecnológico Marc Vidal, que hará lo propio en la segunda jornada, ha hecho público también la participación de un importante elenco de líderes internacionales que potenciarán el carácter mundial de esta cita.

De este modo, el jueves 20 intervendrán José Macario Correia, presidente da Associação de Regantes do Sotavento Algarvio, y Carla Monteiro, del Departamento de Agricultura Madre Fruta de la Organización de Productores de Fresa y Berries del Algarve portugués, con la conferencia 'El sector de los berries y recursos hídricos en Portugal', que tendrá lugar a partir de las 10.15 horas en el auditorio de la Casa Colón.

A continuación -- a las 11,00 horas--, será el turno del director ejecutivo de NASGA (North American Strawberry Growers Association |Asociación de productores de Fresa de América del Norte), Kevin Schooley, que ofrecerá una ponencia sobre las tendencias de la producción de fresa en Estados Unidos.

Además, a las 11,30 horas se ha programado la conferencia 'Cosechando nuevos éxitos: GlobalG.A.P. y sus ventajas competitivas para los berries de Huelva', a cargo de Nolan Quirós, senior GRASP Expert-GLOBALG.A.P. c/o FoodPLUS GmbH y Expert on Agricultural Standars (Social and Sustainability Certifications).

En este IX Congreso Internacional de Frutos Rojos también se potenciará el espacio expositivo, ampliando las posibilidades de networking y de presentaciones, así como con actividades paralelas que den visibilidad a las empresas auxiliares que exponen sus productos y servicios cada año en este encuentro de los berries.