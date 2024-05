JSA denuncia que el Gobierno del PP-A "tiene a la juventud andaluza en el más absoluto olvido"

HUELVA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Juventudes Socialistas de Andalucía (JSA), Alejandro Moyano, ha denunciado este sábado que el Gobierno del PP-A de Juanma Moreno "tiene a la juventud andaluza en el más absoluto olvido".

Así lo ha criticado el dirigente de Juventudes Socialistas en el marco de la gala conmemorativa y de reconocimientos #ConCorazón, organizada por Juventudes Socialistas de Huelva para celebrar el 45 aniversario de esta formación, según ha informado el PSOE-A en una nota.

Alejandro Moyano ha enfatizado que "desde Juventudes hemos intentado una y otra vez que se hable y se debata de juventud, que nos vean a nosotros cómo estamos pasando momentos difíciles porque, lamentablemente, somos la generación que paga los platos rotos de cualquier crisis".

Por ello, ha indicado que "desde Juventudes Socialistas de Andalucía vamos a seguir siendo el altavoz de esos jóvenes andaluces a los que no se les escucha, que no se les paga el bono joven de alquiler, que no se les ayuda a ese relevo generacional que tanto hablaba en campaña electoral el PP en el campo, esos jóvenes que están siendo silenciados porque están viendo cómo están compitiendo con ellos en las universidades privadas gente que puede pagar el título, entrando por la puerta del banco y no por la puerta del Rectorado", ha agregado.

CUMPLEAÑOS DE JUVENTUDES SOCIALISTAS EN HUELVA Por su parte, la portavoz de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE-A, María Márquez, que ha asistido también en Huelva a esta gala conmemorativa y de reconocimientos #ConCorazón, ha señalado que "hoy es un día muy importante, ya que celebramos los 45 años de las Juventudes Socialistas en la provincia de Huelva".

Al respecto, la también parlamentaria socialista ha valorado que, "en momentos convulsos, la gente joven de Huelva dio un paso al frente para reclamar libertad y derechos", y ha felicitado a las Juventudes Socialistas, de las que ella misma formó parte, "por su magnífico trabajo".

María Márquez ha puesto de relieve que Juventudes Socialistas es "la organización política juvenil más importante que hay en la provincia de Huelva", y ha reivindicado que realiza "un gran trabajo defendiendo a la gente joven, y comprometiéndose en asuntos tan importantes como los derechos Lgtbi, los derechos de las mujeres o los derechos laborales".

En esta misma línea se ha manifestado el secretario de Juventudes Socialistas de Huelva, Javier Huete, que ha indicado que el de este sábado es "un día de recuerdo y, también, un día para reafirmar nuestro compromiso con nuestras siglas, con nuestra organización y con los principios socialistas que nos llevan a una sociedad y una vida mejor para todos y para todas".