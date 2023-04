Junta destaca su compromiso con los plazos del CEUS de Huelva y espera firmar el convenio con Red Eléctrica en mayo

SEVILLA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha destacado este martes en Comisión parlamentaria el "total compromiso" de la Junta para cumplir los plazos en la obra de soterramiento de la línea de alta tensión de la pista de aterrizaje del Centro para Ensayos, Entrenamiento y Montaje de Aeronaves no Tripuladas (CEUS) de El Arenosillo (Huelva), toda vez que ha manifestado que espera que en mayo se pueda firmar el acuerdo con Red Eléctrica para tal fin.

Así ha respondido el consejero a una pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Socialista sobre el CEUS, en la que ha garantizado que el "compromiso absoluto" del Gobierno andaluz es que "se cumplan los plazos estipulados en el acuerdo entre el INTA y la Junta".

Asimismo, ha señalado que la Agencia IDEA no participa en el convenio, sino que es directamente la Consejería, puesto que "lo que se utiliza es dinero autofinanciado del presupuesto", toda vez que ha afirmado que la cantidad consignada para es de 1,5 millones de euros, y "el motivo de no ser una cantidad mayor es porque Red Eléctrica hasta esta misma semana no ha dado el presupuesto definitivo de lo que costaría esta obra".

Por ello, Villamandos ha subrayado que, una vez conocido el presupuesto final, "el compromiso de la Junta Andalucía asciende a 4,5 millones de euros", por lo que en el convenio que se está elaborado con Red Eléctrica "se señala que se hará una retención de crédito por la Junta Andalucía para abonar esa cantidad".

"Todos queremos que la pista del CEUS esté operativa de aquí a final de año. Pero el problema no es presupuestario, sino reside en los plazos que marca Red Eléctrica, con la que desde agosto-septiembre tenemos reuniones de alto nivel para intentar acortar los plazos, aunque con poco éxito, ya que no entendemos que se tarde nueve meses en bajar un cable de alta tensión, sobre todo cuando la Declaración de Impacto Ambiental ya existe", ha aseverado el consejero.

No obstante, el consejero ha avanzado que "ya se está trabajando con la Consejería de Industria en las declaraciones de Interés Sectorial" y "en breve", una vez que se consiga la firma del convenio, "se hará lo mismo con el Ayuntamiento de Moguer para los permisos que tiene que consignar".

"Pero sí hemos conseguido que Red Eléctrica nos autorizara a través de Tragsa a hacer la canalización que va debajo de la pista para, evitar hacer y luego levantar para volver a tapar, algo que, además, es inviable en una pista de esas características", ha explicado.

Por ello, el consejero ha asegurado que están a la espera de la firma del convenio con el que vienen trabajando para que "se ajuste a la normativa de la administraciones públicas" en la que han encontrado "grandes reticencias" por parte de Red Eléctrica que "no logramos comprender", pero que en el último documento que se ha intercambiado, "las posturas se están acercando", por lo que confía que, "como muy tarde", a mediados de mayo se suscriba el acuerdo.

"Además de las dos reuniones mantenidas con la entidad, he pedido cita con la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, pero sin que haya facilitado una fecha, porque, según ellos mismos transmiten, su agenda está demasiado complicada como para atender a esta demanda del Gobierno de la Junta de Andalucía que, además, se basa en un proyecto de interés estratégico para la defensa nacional", ha concluido.

Por su parte, el parlamentario del PSOE Rafael Recio ha explicado que este proyecto tiene por objeto la implantación de un centro de ensayos para el desarrollo e investigación de aviones no tripulados en el término municipal de Moguer. El acuerdo del Consejo de Gobierno del 21 de octubre de 2013 ya determinó "la prevalencia del interés científico-tecnológico sobre el forestal y permitió la descatalogacion de aquellos terrenos afectados".

Asimismo, ha recordado que la inversión industrial fue declarada de 'Interés Estratégico para Andalucía" por acuerdo de 18 de marzo de 2014 y el 24 de febrero de 2015 fue declarada de Interés Autonómico. Además, el parlamentario ha subrayado que desde el inicio "ha contado con los máximos parabienes del Gobierno andaluz que siempre lo ha considerado una estrategia prioritaria".

En este sentido, el socialista ha remarcado que el 1 de diciembre del 2021 tenía lugar en El Arenosillo, en Huelva, el acto de inauguración de los trabajos de ejecución del proyecto CEUS, que "contaba inicialmente con un presupuesto de 28 millones de euros financiados al cien por cien por Cedeti, con aportación de los fondos Feder, de que deben estar ejecutados y justificado al final del 2023".

"A esos fondos deben incluirse las inversiones a las que se comprometió la Junta Andalucía para acometer las obras de soterramiento de la línea de alta tensión que cruza la pista de aterrizaje y con el compromiso de haber ejecutado dicha obra a finales del 2023", ha concluido.