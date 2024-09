La Junta reclama las infraestructuras hidráulicas "necesarias" en Huelva porque la situación "sigue siendo preocupante"

HUELVA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta en Huelva, Álvaro Burgos, ha reclamado este miércoles al Gobierno de España la ejecución de las obras hidráulicas "necesarias" en la provincia, poniendo el foco en la presa de Alcolea, porque la situación hídrica "sigue siendo preocupante".

A pregunta de los periodistas en rueda de prensa, el delegado ha alertado de que la situación hídrica en Huelva "sigue siendo preocupante", aunque "en comparación con otras, no estamos tan mal". Así, ha señalado que "no ha dejado de caer agua, aunque de forma abundante, en trombas que se han dado en fechas muy concretas", pero "desgraciadamente gran parte de esa agua no se ha podido recoger porque las infraestructuras que están pendientes desde hace muchos años, e incluidas en la última planificación hidrológica, son competencia del Estado, fundamentalmente la presa de Alcolea".

Por ello, el delegado ha advertido de que, "si no se ejecutan, lo que estamos haciendo prácticamente es, con el agua que cae, consumir algo más de la que se necesita, de tal forma que vamos generando déficit", toda vez que ha indicado que a su llegada a la Delegación, hace seis años "había embalsado en las instalaciones del Tinto-Odiel-Piedras casi ochocientos hectómetros cúbicos, agua para tres años, y ahora estamos en torno a 240 hectómetros aproximadamente de consumo al año".

"Si vamos cada vez consumiendo más agua, pero en el sistema de explotación no entra la que se consume anualmente, pues tenemos un problema. Y eso hay que ponerlo de manifiesto para que quien tiene competencia en las infraestructuras se entere de que el futuro de esta provincia se está poniendo en riesgo", ha comentado.

En este sentido, ha insistido en que la agricultura "no solo para crecer, que tiene previsto futuros crecimientos, necesita agua", sino que "el foco está puesto en inversiones muy interesantes para nuestra provincia en materia de sostenibilidad y empleo verde, en la industria química o en la minería".

"Quiero recordar que hace unos meses, antes de las lluvias del último trimestre del 23 y del primer trimestre del 24, se estaba hablando en Andalucía del peligro que corrían las piscinas y las infraestructuras turísticas a la hora de no poder llenarse. Es decir, no podemos trabajar de esta forma. Los sectores productivos, la sociedad no puede trabajar pensando en los próximos seis meses mirando al cielo. Te estamos poniendo en riesgo, si no se hace la infraestructura que está pendiente por parte del Estado, el presente y el futuro de los sectores productivos a los que ya he hecho mención", ha lamentado.

RESTRICCIONES AL REGADÍO

Por otro lado, cuestionado sobre la posibilidad de elevar las restricciones al regadío al 50%, el delegado ha señalado que esa decisión se tomará a finales de año o principios del que viene, pero ha aclarado que "los sectores productivos, principalmente el campo, tienen que tomar decisiones casi de una campaña para la siguiente, de tal forma que requiere de la Administración, de alguna forma, una planificación y un estudio de la situación".

Así, ha explicado que como "de acuerdo con el histórico de las precipitaciones que se vienen dando y del agua que recogemos, el año pasado llovió, y no poco, pero gran parte cayó por la zona del condado y, desgraciadamente, en esa zona pudimos recoger muy poca agua".

"Las dos infraestructuras principales están en la zona del Andévalo, que es la presa del Andévalo y la de Chanza, que recogen 601 y 300 hectómetros cúbicos que pueden embalsar, pero por allí llovió muy poco y 200 y pico de hectómetros cúbicos en pocas fechas se fueron por la cuenca de donde debería de estar hecha hoy la presa de Alcolea", ha añadido.

En este sentido, ha incidido en que las campañas en la provincia, con la diversificación existente, "duran entre diez y once meses", y "eso requiere de una planificación muy exhaustiva", aunque "entre lo poquito que llueve y el trabajo que estamos haciendo conjunto, pues más o menos las campañas se van a salvar".

"Pero si la situación no cambia y el Gobierno no pone el punto de mira en Huelva, yo intuyo que igual en alguna próxima campaña pues se va a dar una situación muy compleja en nuestra provincia", ha finalizado.