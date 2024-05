La Junta sigue analizando los restos estructurales y óseos que continúan apareciendo en San Pedro (Huelva)

HUELVA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta en Huelva, Teresa Herrera, ha señalado este miércoles que los expertos están analizando los restos tanto de estructuras como óseos que continúan apareciendo en las obras de la plaza de San pedro de la capital, toda vez que ha reiterado que, en colaboración con el Ayuntamiento, se van a realizar tres sondeos para comprobar "si hay restos que puedan ser interesantes para Huelva".

A preguntas de los periodistas durante la presentación de las jornadas 'Inteligencia artificial. Nuevos retos académicos, empresariales, turísticos, culturales y deportivos', la delegada ha explicado que los datos que posee la Delegación son "los mismos" que al inicio de la obra, ya que los arqueólogos "continúan con el análisis y la evaluación de lo que se ha encontrado, tanto de los restos óseos o de cualquier otro vestigio o estructura".

"Hasta que no tengamos la evaluación hecha y los datos concluyentes, no se puede saber de qué estamos hablando. Entonces, como este estudio no está terminado, no es concluyente, no se pueden dar esos datos", ha subrayado.

No obstante, la delegada sí que ha indicado que "existe el aljibe, que hay alguna estructura de alguna casa", pero la datación "no está especificada", aún así, Herrera ha señalado de que "se trata de estructuras bastante interesantes", y que "se está investigando de si estos restos tuvieran vinculación con la estructura primitiva del muro originario de la ciudad".

Al respecto, Herrera ha detallado que se van a realizar, en colaboración con el Ayuntamiento de Huelva "tres sondeos, tres cartas, en tres puntos determinados, para ver si dentro de esa actividad arqueológica puede dar lugar a que se encuentren restos que puedan ser interesantes para Huelva y que puedan suponer abrir un ámbito de investigación importante".

Además, cuestionada sobre las nuevas apariciones de restos en las últimas semanas, la delegada ha asegurado que sabían que "eso iba a ocurrir", ya que "si alguien pensaba que en ese punto de Huelva no se iban a encontrar restos de cualquier tipo, es que sabe poco sobre la historia de la ciudad".

No obstante, ha señalado que "la siguiente cuestión es cómo el promotor pueda tratar esos restos ante las propuestas de Cultura", pero en este caso, "afortunadamente, el Ayuntamiento de Huelva está abierto a cualquier tipo de condicionante que suponga una puesta en valor de lo que allí va a suceder".

"Entonces, ante nuestra propuesta, se va a dejar al aire posiblemente el aljibe porque no modificaría el proyecto alguno, no supondría que tendríamos que alargar el proceso de ejecución, ya que también hay que entender que ellos tienen unos plazos porque están sujetos a unos fondos que vienen provenientes de Europa. Eso significa que tienen tiempo de ejecución y tiempo de justificación, con lo cual tenemos que colaborar en una manera muy rápida para que esto se produzca", ha incidido.

Por ello, Herrera ha subrayado que "tiene que haber una connivencia entre ambas cuestiones", pese a que es "complicado para las administraciones", pero ha asegurado que los equipos técnicos de todas las partes, tanto del Ayuntamiento como de Cultura, "están trabajando en tiempo record".

"Afortunadamente podemos hablar de que se está abriendo una nueva línea que antes no existía de sensibilidad con el patrimonio que está apareciendo. Con lo cual, entendemos que es una nueva línea de colaboración, que puede dar luz verde a lo que nunca ha pasado en Huelva, que es un ámbito de investigación de todas las culturas, las tres culturas que tenemos debajo de nuestros pies", ha concluido.