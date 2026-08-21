Lepe (Huelva) tendrá controladores de asentamientos para prevenir la creación de nuevas chabolas y ayudar a residentes

Archivo - Imagen de archivo de un asentamiento en Lepe. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

LEPE (HUELVA), 21 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Lepe (Huelva) ha publicado este viernes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) la aprobación de las bases reguladoras para constituir una bolsa de empleo de personal funcionario interino, perteneciente al Grupo C (Subgrupo C2), con el objetivo de dotar al municipio de "controladores de asentamientos chabolistas y entornos rurales".

Según recoge el anuncio oficial del Consistorio lepero, consultado por Europa Press, estos efectivos tendrán entre sus cometidos principales vigilar los parajes agrícolas para prevenir la construcción de nuevas chabolas, además de prestar asistencia, mediación y acompañamiento social a los residentes de estos núcleos de población.

La resolución parte de un acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local el pasado 18 de agosto. Con la difusión del extracto en el BOP de este 21 de agosto, se abre un plazo de diez días hábiles para la presentación de solicitudes, que se extenderá desde este sábado 22 de agosto hasta el próximo 4 de septiembre.

La convocatoria, que se regirá por el sistema de concurso-oposición libre, responde a la necesidad urgente de dar cobertura a este servicio específico en el marco de la Administración Especial (Subescala Servicios Especiales), conforme al Estatuto Básico del Empleado Público (Trebep).

Entre la amplia batería de funciones asignadas a esta nueva figura destacan el patrullaje preventivo mediante la supervisión sistemática de parajes agrícolas históricos, la detección inmediata de nuevas infraviviendas y la inspección continua de los asentamientos ya existentes.

Asimismo, los controladores deberán mantener un censo dinámico para identificar a las personas recién llegadas que carezcan de alternativa habitacional y canalizar a los trabajadores agrícolas hacia la red de alojamientos temporales municipales regulados.

En la vertiente asistencial y de mediación, el personal seleccionado se encargará de orientar a los residentes sobre los recursos comunitarios, gestionar derivaciones, mediar en conflictos sociolaborales y realizar labores de acompañamiento presencial a centros de salud o empresas agrícolas en casos de necesidad.

El cometido de los aspirantes abarcará también actuaciones en materia de seguridad, sanidad pública y medio ambiente, tales como la prevención de incendios mediante la notificación de puntos acumuladores de residuos combustibles, la colaboración en campañas de control de plagas y vectores en arroyos y regajos y alertar a la Policía Local o la Junta de Andalucía de ocupaciones en zonas de flujo preferente e inundables, e incluso la ejecución de labores puntuales de limpieza y recogida de enseres en los entornos rurales.

Para acceder a las plazas se ha fijado como requisito "imprescindible y obligatorio" estar en posesión del permiso de conducir tipo B en vigor. A este respecto, las bases justifican esta exigencia técnica en la propia "viabilidad operativa" del puesto, dado que las inspecciones se realizarán en suelos rústicos y zonas dispersas no accesibles a pie.

El Ayuntamiento lepero pondrá a disposición de los trabajadores vehículos municipales como herramienta central para el patrullaje, el transporte de materiales y el traslado asistencial de los moradores.